أسهل واسرع طريقة لتحضير شوربة الخضار بمكونات متوفرة في جميع المنازل بطعم ورائحة شهية

أسهل وأحلى طريقة لتحضير شوربة الخضار، مع حلول شهر رمضان المبارك يكثر دائما تناول الشوربات ولابد من تواجدها و توفرها في مائدة الطعام، يجتمع جميع أفراد العائلة على مائدة الإفطار و لذلك تحرص الأمهات وربات البيوت دائما على تقديم مائدة طعام متكاملة ولابد من تواجد أطباق الشوربة وهناك أكثر أنواع أنواع كثيرة من الشوربه وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل شوربة الخضار بمكونات متوفرة في جميع المنازل هذه الطريقة ستعجب جميع أفراد أسرتك.

مقادير شوربة الخضار

تحرص الأمهات دائمًا على تحضير الوصفات المغذية و المفيدة للجسم لكى تعطي لأفراد أسرتها الطاقة و الحيوية وتساعد على بناء جسم ابنائها، ومن أكثر الأكلات المغذية هي شوربة الخضار فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات و القيم الغذائية بسبب الخضروات التي تحتوي عليها، وسنقدم لكم مكونات تحضيرها هي:

2 ونصف ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة بصل كبيرة مفروم ناعم.

2 حبة جزر ( مقطع مكعبات صغيرة).

3 أعواد كرفس (مفروم ناعم)

4 حبات طماطم (مهروسة)

3 معالق كبيرة من الثوم المهروس و المفروم.

4 أكواب مرق دجاج ( أو مرقة الخضار).

3 حبات بطاطس (مقطعة مكعبات صغيرة).

2 ورقة غار(ورق لورا).

ثلث كوب بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب ونصف بازلاء(بسلة).

نصف كوب ذرة.

طريقة تحضير شوربة الخضار

هناك الكثير من الوصفات و الوجبات المتعارف عليها ولا يمكن الاستغناء عنها أبداً في جميع الأوقات سواء في شهر رمضان المبارك او غير ذلك، وهو طبق الشوربة لابد من تواجدة على مائدة الطعام كل يوم وهناك العديد من أنواع الشوربة ولكن من أشهر و أحلي تلك الأنواع هي شوربة الخضار كما أنها مغذية جدًا و مفيدة للجسم، طريقة التحضير هي:

في البداية نقوم بتحضير الخضروات نأتي بالبطاطس و الجزر و نقوم بغسله جيداً ثم نقشر البطاطس وتقطيعها مكعبات صغيرة الحجم.

ثم نأتي بالبصلة ونقوم بتقشيرها و وفرم البصل ناعم ناعم جدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع إناء كبير و واسع على نار متوسطة.

ثم نضيف الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع البصل المفروم ونشوحهم مع بعضهم.

نقطع الجزر و الكرفس ونقطعهم مكعبات صغيرة.

بعد ذلك نضع الجزر و الكرفس على البصل ونقلبهم مع بعضهم جيدًا لمدة 4 دقائق.

ثم نضيف الثوم المهروس ونقلبه مع بعضهم لمدة دقيقة لكي يخرج رائحته.

يضاف بعد ذلك البطاطس المقطع مكعبات صغيرة ونشوحهم مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف الطماطم و ورق الغار و الفلفل الأسود و الملح.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا.

نضيف مرقة الدجاج على الخضروات ونقلبهم مع بعضهم و نتركهم مع بعضهم حتى يغلو ويمتزج المكونات.

بعد ذلك نضيف البسلة و الذرة ونقلبهم مع بعضهم.

نهدأ النار على الشوربة و نغطي على الوعاء.

نتركها لمدة 20 دقيقة حتى يتم تسوية البطاطس و الجزر.

نسكب شوربة الخضار في أطباق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم مع شرائح الليمون وتقدم بالصحة والهنا.

نصائح لتحضير شوربة الخضار بطريقة صحية

شوربة الخضار من الوصفات المغذية جدًا و لكي تزيدي من قيمتها الغذائية احرصي على تحضيرها بشكل صحي، وسنقدم لكم بعض التعليمات لذلك وهي: