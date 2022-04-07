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تخسيس الكرش، شهر رمضان من أكثر شهور السنة المناسبة لإنقاص الوزن وتصفية الجسم من الأملاح والسموم الموجودة داخله بكثرة، وذلك بسبب العادات الصحية الخاطئة التي نمارسها جميعاً، ومن أكثر المناطق التي يمكن تخسيسها وتقليل كمية الدهون فيها هي منطقة البطن، وهذا بسبب ساعات الصيام الكثيرة التي نصومها في شهر رمضان، لكن قد يعتقد الكثير منا أن الصيام وحده كافي لإنقاص الوزن، لكن في الحقيقة قد يحدث العكس، والدليل هو زيادة وزن الكثيرين بعد انتهاء شهر رمضان، وهذا يعود إلى العادات التي نمارسها طوال الشهر وكميات الطعام أيضاَ، لذلك نقدم لكم بعض النصائح التي يجب اتباعها طوال الشهر لإنقاص الوزن وتقليل الدهون في منطقة البطن: طرق تخسيس الكرش بسرعة تناول كميات كبيرة من الماء منذ الإفطار وحتى وقت السحور وذلك بمعدل كوبين أو ثلاثة كل ثلاث أو أربع ساعات، حيث يساعد الماء على ملء المعدة وزيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن الماء يقلل من الأملاح المحتبسة في الجسم والتي تسبب زيادة في الوزن.

منع السكريات قدر الإمكان والتي تتمثل في العصائر التي نتناولها بكميات كبيرة طوال الشهر، والتي يفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية الغير محلاة، كما يجب منع الحلويات الرمضانية المليئة بالسكر والاكتفاء بقطعة صغيرة بحجم كف اليد مرتين في الأسبوع، وذلك لأن السكر يسبب تراكم الدهون في الجسم وخاصة منطقة البطن.

الإكثار من البروتين في وجبتي السحور والإفطار، وهذا لأنه يساهم في بناء العضلات في الجسم وهذا بدوره يرفع الحرق في الجسم ويشعر الإنسان بالشبع والامتلاء لفترات أطول، ويوجد مصادر كثيرة للبروتين منها البيض والفول والأسماك واللحوم بأنواعها والمكسرات الغير محمصة.

تناول المواد الغني بالألياف من العادات المهمة جداً لإنقاص الوزن، وهذا لأن الألياف تقلل من الشهية وتشعر الإنسان بالامتلاء لفترات طويلة، ومن أشهر المواد الغنية بالألياف الشوفان الذي يمكن عمل عدة وصفات باستخدامه.

ممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة من أكثر العادات الفعالة في إنقاص الوزن والقضاء على الدهون العنيدة وخاصة دهون البطن سوف يتم إزالتها بسرعة وفي اسرع وقت يتم نسف الكرش عمر شويل - جدة بدون رجيم.. تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 ايام فقط تمتعي ببطن مشدودة هتخسي أكثر من 5 كيلو - ثقفني

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