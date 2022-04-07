معجزة كريم الفازلين والقرنفل سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة من الخطوات التي من خلالها من الممكن أن تتوفر العناية الكاملة بالبشرة ومن خلال الاستعانة بخطوات بسيطة جدا نستخدم فيها مكوني الفازلين مع القرنفل للتخلص تماما من أي أثر من آثار اللون الداكن على البشرة، وفيما يلي من الفقرات القادمة توضيح للمكونات الأساسية في تلك التركيبة، والتي تعطي أفضل أثر على البشرة، كما أنها من الخلطات الطبيعية والتي تعمل على التحقيق للعديد من الفوائد، وهذا ما سوف نتابعه فيما يلي مع بيان هم مكونات الخليط وطريقة الإعداد الصحيحة.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

البشرة من الممكن أن تتم خطوة تفتيحها من خلال استعمال مكوني بالفازلين والقرنفل، حيث أن المزج ما بين المكونين يعطي النتيجة الأفضل على البشرة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن المكونات التي من الممكن أن تستعمل معهما للتخلص من العديد من العيوب التي قد تعتري البشرة، والتي من أهمها البقع الداكنة والحبوب وآثارها وفيما يلي أهم المقادير المستعملة في إعداد خليط مبيض للوجه بالفازلين والقرنفل، من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل في تلك التركيبة ما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القرنفل.

زيت زيتون.

زيت اللوز.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة عصير ليمون.

معجزة كريم الفازلين والقرنفل سيجعلك كأنك شابة

من الممكن أن تبدئي في التحضير للخليط من خلال الاتباع لما يلي في تلك النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بمكون الفازلين وتذويبه بشكل كامل.

ضعي بودرة القرنفل المطحونة مع الفازلين، والتقليب بشكل جيد للحصول على أفضل نتيجة لتجانس المكونين معا.

البدء في الخلط ما بين بقية المكونات.

لا بد من التقليب للمقادير حتى نحصل على أفضل نتيجة لمزيج ناعم خالي من أي تكتلات.

تطبيق الخليط ل 10 د على الجلد بعدها يغسل الوجه بماء فاتر.

فوائد الفازلين والقرنفل للبشرة