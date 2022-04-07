نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي بطعمها اللذيذ وشهي في البيت في المقال التالي

كفتة الحاتي من المأكولات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وحيث يتميز كفتة الحاتي بمذاقها اللذيذ والفريد التى لايقاوم، حيث يتم تقديمها دائما على مائدة الطعام في العزائم والمناسبات، بإضافة إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة ‏كالشوي في الشواية الكهربائية أو في الفرن أو في أسياخ على الفحم، ‏وحيث ‏يفضل تناوله الكثير من الأشخاص‏، بالإضافة إلى أن تشتهر في تحضيره العديد من المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية في البيت ولذلك من خلال هذاالمقال. طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: نصف كيلو جرام من اللحم الضاني المقطع .

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من البصل المبشورة

نصف ثمرة كبيرة الحجم من الطماطم ومقطعة .

نصف حزمة من البقدونس .

نصف حزمة من الشبت .

نصف ثمرة كبيرة الحجم من الفلفل الأخضر الحلو ومقطعة إلى شرائح .

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم .

ملعقة كبيرة من الكزبرة .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من دهن لية . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه نصف كيلو جرام من اللحم وضعي فوق اللحم ثمرة من البصل المبشورة مع نصف ثمرة من الطماطم المقطعة ثم بعد ذلك ضيفي ‫ نصف حزمة من البقدونس مع نصف حزمة من الشبت والفلفل الأخضر الحلو وملعقة كبيرة من بهارات اللحم مع ملعقة كبيرة من الكزبرة ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة صغيرة من دهن لية ثم بعد ذلك نقلب كل المكونات معاً . الخطوة الثانية قومي بفرم كل جميع المكونات التى في الوعاء معاً داخل المفرمة ونفرم الخليط حتى نحصل على خليط ناعم ومتماسك ومتجانس ثم بعد ذلك نضع خليط اللحمة المفروم في طبق ونغطيه ثم نضعه داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك . الخطوة الثالثة قومي بإحضار أسياخ معدنية أو خشبية للشوي ثم نبلل اليد بماء البصل المبشور ثم نبدأ في تشكيل اللحم المفروم إلى أصابع متوسطة الحجم على الأسياخ ‏ ثم بعد ذلك قومي بإحضار الشواية الكهربائية أو الشوايه الفرن ثم بعد ذلك قومي بإدخال الأسياخ على الشوايه بعد تسخينها جيداً وننتظر دقائق قليلة على كل جانب من أسياخ الكفته وحتى تنضج جميع الجهات تماماً وتجف اللحم ثم نغلق نار الشواية . الخطوة الرابعة قومي بإحضار قطعة من الفحم ونضعها على نار قوية ونتركها حتى تصبح لونها أحمر تماماً ثم بعد ذلك قومي بإدخال الفحمة بعد تسخينها إلى الشواية بجانب الكفتة بعد أن يتم النضج تماماً قومي بغلق الشواية لمدة عدة دقائق قليلة حتى تكتسب الكفتة رائحة الشواء ‏ وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم قدميها إلى أفراد أسرتك . عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الحاتي بطعمها اللذيذ وشهي في البيت - ثقفني

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