طريقة عمل مشروب البوظة في رمضان بالمكسرات في البيت

‏يعد مشروب البوظة من المشروبات اللذيذة التي تقدم في شهر رمضان وفي المحلات، وحيث أن البوظة يقبل على تناولها الجميع خاصة في شهر رمضان المبارك وتشتهر البوظة بالمكسرات في شهر رمضان، ويعد مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات من ألذ وأشهى وأطيب أنواع البوظة التي تقدم ويحبها الجميع، وحيث أن مكوناتها الأساسية غنية بالعديد من العناصر الغذائية منها الفيتامينات والكربوهيدرات والألياف التى يحتاجها الجسم، وكما يتم صناعه وبيع البوظة بالمكسرات في محلات العصائر في الشوارع وميادين، ويفضلها تناولها الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الكثير من الناس، ولذلك نظراً لطعمها اللذيذ، وحيث يمكنك عمل البوظة في البيت بكل بساطة وسهولة وتحصلين على فوائد عديدة ومختلفة لهذا المشروب، منها أن البوظة تعمل على تحسين عملية الهضم، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل مشروب البوظة في رمضان بالمكسرات بمكونات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البوظة في رمضان بالمكسرات

المكونات:

ثلاثة أكواب من الماء .

كوب من السكر الأبيض .

كوب من الدقيق الأبيض .

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة .

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا .

كمية من المكسرات المشكلة والمتنوعة .

طريقة التحضير :