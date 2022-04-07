نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب البوظة في رمضان بالمكسرات في البيت في المقال التالي
يعد مشروب البوظة من المشروبات اللذيذة التي تقدم في شهر رمضان وفي المحلات، وحيث أن البوظة يقبل على تناولها الجميع خاصة في شهر رمضان المبارك وتشتهر البوظة بالمكسرات في شهر رمضان، ويعد مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات من ألذ وأشهى وأطيب أنواع البوظة التي تقدم ويحبها الجميع، وحيث أن مكوناتها الأساسية غنية بالعديد من العناصر الغذائية منها الفيتامينات والكربوهيدرات والألياف التى يحتاجها الجسم، وكما يتم صناعه وبيع البوظة بالمكسرات في محلات العصائر في الشوارع وميادين، ويفضلها تناولها الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الكثير من الناس، ولذلك نظراً لطعمها اللذيذ، وحيث يمكنك عمل البوظة في البيت بكل بساطة وسهولة وتحصلين على فوائد عديدة ومختلفة لهذا المشروب، منها أن البوظة تعمل على تحسين عملية الهضم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل مشروب البوظة في رمضان بالمكسرات بمكونات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البوظة في رمضان بالمكسرات
المكونات:
- ثلاثة أكواب من الماء.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- كمية من المكسرات المشكلة والمتنوعة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي يتم إحضار إناء مناسب ثم ضعي الإناء على النار وضعي فيه الإناء ثلاث أكواب من الماء واتركي الإناء حتى يقبل في الغليان ثم ارفعي الإناء من على النار وضعي فيه كوب واحد من السكر الأبيض وبعد ذلك قلبي السكر جيداً حتى تمام الذوبان.
- الخطوة الثانية يتم إضافة كوب واحد من الدقيق الأبيض مع ملعقة واحد صغيرة من مسحوق الفانيليا ثم ضيفي إليهم بعد ذلك ملعقة واحد كبيرة من الخميرة وحركي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يتم التجانس.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم يتم وضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ثم نخلطهم جميع مع بعضهم البعض وبعد ذلك قومي بإحضار أكواب أو أطباق مناسبة للتقديم ثم قومي بسكب البوظة في أكواب أو أطباق للتقديم واتركيها قليلًا حتى تختمر جيداً بعد أن تتخمر البوظة ضعيها في الثلاجة ثم رشي عليها المكسرات المشكلة حسب ذوق كل شخص وبعد ذلك أصبحت البوظة الرمضانية بالمكسرات جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد عائلتك.
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