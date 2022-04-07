نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة نقية.. تونر طبيعي لتفتيح البشرة وتخلصي من الشوائب وفتحي بشرك 5درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التونر واحداً من أكثر أنواع مستحضرات التجميل التي يمكنك استخدامها لتقشير البشرة وذلك حتى يجعلك تحصلين على بشرة نضرة وذات لون فاتح لذلك سوف نقدم لك أفضل طريقة لعمل تونر طبيعي لتفتيح البشرة بكل سهولة وبمكونات طبيعية لنجعلك تتخلصي من اللون الداكن في بشرتك بأقصى سرعة.

تونر طبيعي لتفتيح البشرة

تحتاج النساء لتونر لتنظيف البشرة و التخلص من الشوائب التي بها، لذلك بدلاً من أن تقومي بشراء أنواع التونر المختلفة فعليك أن تصنعيه بيديك بكل سهولة وذلك بعدة طرق مختلفة.

تونر خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أكثر المواد التي تعمل على تنظيف البشرة ويمكنك عمل تونر به وذلك بالطريقة التالية:

المكونات:

كمية مناسبة من خل التفاح.

نفس المقدار من الماء.

قماشة من القطن.

طريقة التحضير:

أولا ضعي خل التفاح في طبق.

بعد ذلك أضيفي إليه الماء ليصبح خل التفاح مخفف حتى لا يلمس البشرة فيؤذيها.

ثم ضعي قطعة القماش في الخليط مرري القماش على وجهك مرات عديدة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

بعد ذلك كرري استخدام هذا التونر يومياً مرة.

تونر الكركاديه لتفتيح البشرة

يعتبر هذا التونر من المواد الطبيعية التي تعطي الحيوية للبشرة وتضفي عليها اللون الأحمر وذلك بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركاديه.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة من بودرة فيتامين C.

كبسولتين من فيتامين E.

طريقة التحضير:

أولا قومي بوضع الكركاديه في إناء وضعيه على نار متوسطة وبه ملعقة الكركاديه.

بعد ذلك اتركيهم على النار حتى يصبح الخليط مغلي وقومي بتركه حتى يبرد ويصبح لونه أحمر قاتم.

ثم أضيفي إليه مسحوق فيتامين سي وقلبيهم جيداً.

بعد ذلك ضعي معهم فيتامين E.

ثم قلبي هذه المكونات جيداً.

بعد ذلك بللي قطعة من القطن بالمحلول ومرريها على بشرتك مرات عديدة حتى يتغلغل المحلول داخل بشرتك.

ثم بعدها عليك بغسل وجهك بماء دافئ.

بعد ذلك كرري استخدام هذا التونر مرة في كل صباح لتحصلي على بشرة بيضاء في أقرب وقت.

في الختام قدمنا لكم في مقالنا هذا تونر طبيعي لتفتيح البشرة بطرق طبيعية واحصلي على بشرة نضرة وصافية في وقت قليل، فقدمنا لكم طريقة اعداد تونر خل التفاح وتونر الكركاديه واحصلي على نتائج مذهلة وستصبح بشرتك وصافية ونقية كبشرة الأطفال.