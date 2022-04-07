نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسي الاحراج.. وصفة لمنع تساقط الشعر من اول استعمال ومجربة ولن تندمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد عن طريقة تحضير وصفة لمنع تساقط الشعر من اول استعمال، حيث تعاني الكثير من السيدات والفتيات من تساقط الشعر بشكل مستمر، بسبب تعرض الشعر للحرارة وسوء التغذية وكذلك التوتر والإجهاد، ولذلك سوف نقوم في هذا المقال بتقديم بعض الطرق الفعالة في القضاء على مشكلة تساقط الشعر.

وصفة لمنع تساقط الشعر من اول استعمال

مشكلة تساقط الشعر والصلع المبكر من المشكلات المحرجة لذلك نحتاج وصفات للتخلص من الصلع، يمكنك الآن بسهولة صنع خلطة طبيعية لعلاج الشعر من التساقط، وطريقة تحضيرها كالآتي:

علاج تساقط الشعر بالثوم وزيت الزيتون

يتم خلط فصين من الثوم، وملعقة واحدة من زيت الزيتون مع صفار بيضة أو يمكن استبداله بالزبادي وملعقة من العسل الأبيض، ويخلط جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي، ثم يتم توزيع الخليط على الشعر جيداً، وتغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، ويفضل لف الشعر بواسطة منشفة مبللة بالماء الساخن، ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر كامل، ثم تكرر مرة واحدة كل أسبوعين.

علاج تساقط الشعر بالبصل

يتم إحضار ثمرة واحدة متوسطة الحجم من البصل، ويتم تقشيرها وتقطيعها، ثم توضع في الخلاط الكهربائي وإضافة كمية مناسبة من الماء، ويتم خلطهم جيداً، ويمكن إضافة القليل من زيت الزيتون أو العسل للحصول على نتائج أفضل، ثم يصفى المزيج بواسطة مصفاة ذات ثقوب دقيقة، ثم بعد ذلك يتم وضع المزيج على فروة الرأس مع التدليك برفق بحركات دائرية، ويترك على الشعر لمدة 60 دقيقة، ثم يشطف بالماء أولاً ثم يغسل بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

علاج تساقط الشعر بالكركم واللبن

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله أربعة ملاعق كبيرة من الكركم مع أربع ملاعق من اللبن. وملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض. ويتم خلطهم جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ويتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف. ويترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالماء ثم باستخدام الشامبو الخاص للشعر.

في الختام نكون قد انتهينا من تقديم طريقة تحضير وصفة لمنع تساقط الشعر من أول استعمال. بعدة طرق مختلفة، وبمكونات طبيعية متوفرة لديك في المنزل. عوضاً عن استخدام مستحضرات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.