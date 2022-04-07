طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بطريقة سهلة في البيت

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يعد السمك من أشهر المأكولات البحرية التى يفضلها الجميع، والسمك أيضا من الاكلات والاطباق المميزة التي تحتوي على العديد المواد الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم، لأن السمك يحتوي على البروتينات والفيتامينات وكما يعمل السمك على الوقاية من الأمراض، ويعمل أيضاً على تقوية المناعة، وحيث أن السمك سر تتبيلتها وقرمشتها تعطي له مذاق رائع للغاية ورائحة الشهية وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل عمل السمك المقلي المقرمش مثل المطاعم في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش المكونات: كيلو جرام من السمك الفيليه .

أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول .

أثنين ونصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشا .

أثنين ملعقة صغيرة من ملح .

أثنين فص من الثوم المهروس .

أثنين ملعقة صغيرة من الكمون .

أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة من عصير الليمون .

ملعقة صغيرة من كزبرة ناشفة .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

نصف كوب كبير من الماء الدافئ . طريقة التحضير : الخطوه الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه كيلو من سمك الفيليه وبعد ذلك يضاف إليهم أثنين فص من الثوم المهروس مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من الكمون مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الخل الأبيض مع ملعقة من عصير الليمون ثم نقلب المكونات مع بعضهم البعض حتى تختلط المكونات جيداً مع السمك ثم نترك السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة حتى يتشرب السمك التتبيلة . الخطوه الثانية قومي بتحضير خليط القلي من خلال إحضار وعاء ثم ضعي فية الدقيق مع أثنين ونصف ملعقة كبيرة من النشا وضيفي إليهم ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الكمون وضيفي بعد ذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وقلبي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يختلطوا تماماً ثم بعد ذلك قومي بتقسيم وعاء خليط القلي إلى وعائيين ثم نضيف إلى وعاء منهم الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى يصبح لدينا خليط سائل . الخطوة الثالثة قومي بوضع السمك في الوعاء التي به الخليط السائل ثم ضعيه فيه مباشرة في الوعاء الأخر ويقلب فيه أيضاً ثم بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة ضعي فيه زيت ثم ضعي المقلاة على نار متوسطة ثم نقلب السمك الفيلية في الزيت حتى يصبح لونه ذهبياً ثم نرفعه السمك من الزيت على مناديل مطبخ أو ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت منه تماماً ثم بعد ذلك أصبح السمك الفيلية جاهزاً للتقديم بجانب السلطات والارز . عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بطريقة سهلة في البيت - ثقفني

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