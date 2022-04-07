نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سايح وتقيل.. معجزة لتطويل الشعر من اول استخدام ستلاحظين الفرق جربى ولن تندمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيراً منا يقوم باستخدام العديد من أنواع الزيوت أملاً في جعل الشعر طويل ولكن ذلك دون جدوى، لذلك نحتاج إلى نوع من الخلطات التي تكون بمثابة معجزة لتطويل الشعر، وسنقدم لك ذلك من خلال المقال لتقومي باستخدامه حيث أن هذه الخلطة ستكون من مكونات طبيعية تعمل على تحفيز بصيلة الشعر حتى تنمو نمواً طبيعياً.

معجزة لتطويل الشعر

يمكنك استخدام مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعدك على الحصول على شعر طويل وجذاب، وإليك طريقة الفازلين الذي يدخل في خلطات طبيعية تعمل على تطويله، وإليك الطريقة فيما يلي:

تطويل الشعر بالفازلين وجل الصبار

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقتان من زيت السمسم.

وملعقتين من نشا الذرة.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

كمية مناسبة من زيت الجرجير.

طريقة التحضير:

أولا أحضري برطمان معقم، وضعي به الفازلين الطبي.

بعد ذلك أضيفي إليه زيت الجرجير.

ثم قومي بتقليبم ثم أضيفي زبت الخروع وقلبي مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بوضع زيت السمسم على الخليط وقلبي مرة أخرى.

الآن عليك بخلط النشا والدقيق معاً برفق، ثم سكب القليل والقليل منه على الخليط السابق مع استمرارك في التقليب حتى لا تتكتل المكونات.

الآن أصبح لديك وصفة تطويل الشعر فقومي بفرد الشعر واستخدمي مشط واسع في التمشيط.

بعد ذلك قسمي شعرك إلى مجموعات من الخصل.

ثم ضعي الخليط على شعرك، وغطي شعرك بكاب حراري.

بعد ذلك انتظري لمدة ساعة ثم قومي بغسل شعرك بماء فاتر مع الشامبو المناسب لشعرك.

ثم كرري الاستخدام مرتين كل أسبوع.

فوائد الصبار مع الفازلين

تتعدد الفوائد التي تعود على الشعر بعد استخدام هذا الماسك منها ما يلي:

يساعد على تحفيز نمو بصيلة الشعر.

له قدرة فائقة في جعل الشعر لا يتساقط.

يعمل على التقليل من تشابك الشعر.

يزيد من كثافة الشعر ويقوي الجذور ويجعلها تنبت بشكل أسرع.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض معجزة لتطويل الشعر حيث تعتبر هذه الخلطة مكونة من مواد طبيعية تساعد على إنبات الشعر بسرعة فائقة دون الحاجة لأي نوع من الكريمات المباعة في الصيدليات بمبالغ باهظة فعليك شراء جميع المكونات بأسعار بسيطة من العطار.