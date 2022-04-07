لعشاق التمور.. كرات العجوة بجوز الهند اللذيذة والمغذية وجددي سفرة حلوياتك في رمضان

كثيراً ما تجدي لديك كمية من جوز الهند لديك ولن تعرفي فيما تستخدميها، فسوف نوفر عليك البحث في تحضير نوع حلوى مناسب لك ولأسرتك بكل سهولة وهو كرات العجوة بجوز الهند اللذيذة، والتي ستجعلك تقومي بإعدادها لأولادك باستمرار فهي من أنواع الحلوى المفيدة والبسيطة في تحضيرها فتابعينا.

كرات العجوة بجوز الهند

قدمي لأسرتك حلويات جديدة ومبتكرة اعدى كرات جوز الهند المصنوعة من العجوة قومي بعمل كرات العجوة بطريقة لذيذة مضافاً إليها جوز الهند لتصنعي حلوى شهية ومفيدة لأطفالك، بالطريقة التالية:

مقادير كرات جوز الهند

ربع كيلو من العجوة.

كيسان من أي نوع بسكويت سادة.

ربع كوب من المكسرات المتوفرة لديك.

وربع كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من الزبدة الصفراء.

وملعقة من اللبن الحليب الدافئ.

طريقة عمل كرات التمر بجوز الهند

أولا قومي بوضع العجوة في الكبة وقومي بفرمها جيداً.

بعد ذلك ضعي البسكويت السادة في المطحنة الكهربائية لتكون مثل البودرة.

ثم اسكبي العجوة في طبق عميق، وأضيفي إليها البسكويت المطحون وقلبيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع جوز الهند المبشور عليهم وقلبي.

ثم اطحني المكسرات وضعيها على العجين وقلبي مرة أخرى، واستمري في التقليب حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بوضع الزبدة في وعاء على النار الهادئة حتى تذوب تماماً.

الآن قومي بإضافة الزبدة على المكونات.

بعد ذلك ضعي اللبن الحليب عليها، ولابد أن يكون دافئ حتى لا تكون العجينة متكتلة.

ثم خذي قطعة من العجين مناسبة لتبدأ في تشكيل كرات العجوة.

بعد ذلك فشكليها على شكل كرات صغيرة وأكملي باقي الكمية.

ثم في طبق آخر ضعي كمية من جوز الهند المبشور.

بعد ذلك ضعي كل كرة منهم على حدا في جوز الهند حتى تقومي بتغليفها جيداً بجوز الهند.

ثم أكمل باقي كمية الكرات، ثم قومي برصها في صينية وادخليها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك جيداً.

بعد ذلك قدميها لأولادك كحلوى أو كوجبة في الإفطار مع كوب الشاي بدون سكر.

بينما يمكنك حشوها بأي نوع متوفر لديك من المكسرات.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل حلوى كرات العجوة بجوز الهند الشهية التي ستجعل أطفال يطلبونها منك دوماً، والتي تعتبر ذات فائدة كبرى حيث احتوائها على العجوة التي تمد الجسم بالفيتامينات والحديد، كما أن بها المكسرات الغنية بالمعادن اللازمة للجسم.