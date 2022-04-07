نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة رائعة.. خطوات تنظيف البشرة المنزلي ستتحول بشرتك 180 درجة بعد 4 خطوات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات يذهبون إلى مراكز التجميل المختلفة حتى يقومون بتنظيف بشرتهم تنظيفاً عميقاً، ولكن يمكنك فعل ذلك من خلال خطوات تنظيف البشرة المنزلي حتى لا تنفقي الكثير من الأموال في ذلك، كما أنك ستوفرين الكثير من الوقت وأيضًا سنجعلك تستخدمي بعض المواد الغير مكلفة، لذلك فتابعينا حتى تقومي بذلك بنفسك في منزلك.

خطوات تنظيف البشرة المنزلي

سيدتي يمكننا أن نخبرك بعدد من الخطوات التي تساعدك في تنظيف بشرتك بكل سهولة، وإليك بعض هذه الخطوات فيما يلي:

تنظيف البشرة من المكياج بشكل كامل

تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي عليك القيام بها حيث أنه من الضرر على بشرتك القيام بتنظيفها بالبخار مع تواجد المكياج على وجهك، لذلك عليك التخلص من جميع مواد التجميل على بشرتك باستخدام مناديل إزالة المكياج، وبعد ذلك عليك بغسل وجهك بالماء.

تعريض البشرة للبخار

تعتبر هذه الخطوة من أكثر الخطوات التي تساعد البشرة في التخلص من الأوساخ والشوائب الموجودة بها، لذلك عليك بغلي كمية من الماء النظيف وبعد أن يغلي جيداً قومي بوضع شرائح ليمون بالماء، ثم غطي وجهك مع القدر الموجود به الماء المغلي لتعرضي بشرتك للبخار لمدة لا تقل عن الربع ساعة.

التخلص من الرؤوس السوداء والحبوب

عندما يكون في بشرتك رؤوس سوداء فعليك باستخدام التنظيف بالبخار، ثم استخدمي أعواد الأذن في عصر الحبوب جيداً، ثم استخدمي قطعة من القطن لتنظيف كل ما يخرج منها.

تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت

هذه الخطوة من الخطوات التي تساعد على ظهور البشرة أكثر نقاء، ويمكنك استخدام واحد من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تقشير البشرة، ومن هذه الماسكات ماسك القهوة والسكر الخشن حيث يمكنك وضع ملعقة من البن ونضيف إليها ملعقة من السكر ونقوم بالخلط، ثم نضع الخليط على الوجه ونتركه يجف ثم نفركه جيداً ونقوم بغسل الوجه بعد ذلك.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض خطوات تنظيف البشرة المنزلي بكل سهولة حيث عرضنا كيفية إزالة المكياج، وتعريض البشرة إلى البخار وتنظيف البشرة من الرؤوس السوداء، وتقشير الجلد الميت منها، فعليك اتباع الخطوات واستخدام أفضل ماسك يساعدك على تنظيف بشرتك.