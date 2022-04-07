نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من الضياع بوصفة تبييض الاسنان كالثلج وصفة مجربة في يوم واحد ووداعاً للجير والاصفرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اصفرار الأسنان من المشاكل السهلة الحل حيث يتم استخدام بعض المكونات الموجودة في المنزل، لذا يمكن أن يتم تبييض الاسنان كالثلج وصفة مجربة في يوم واحد، وذلك لأن الأسنان الغير بيضاء تجعل صاحب المشكلة يشعر بالخجل خاصةً إذا كانت سيدة، لذا يوجد عدة وصفات من أجل تبييض الأسنان.

تبييض الاسنان كالثلج وصفة مجربة في يوم واحد

بالرغم من وجود وصفات من أجل تبييض الأسنان، إلا أنه في الحقيقة لا بد أن تأخذ بعض الوقت في القيام باستخدامها أول اليوم وبأقل مجهود.

وصفة لعلاج اصفرار الأسنان

هذه الوصفة يتم استخدامها من أجل تبييض الأسنان بشكل سريع وهي تساعد على تنظيفها من اصفرار الأسنان كالآتي:

المكونات

١ ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

نص معلقة من معجون الأسنان.

الطريقة

نقوم بإحضار طبق صغير.

يتم خلط المكونات بشكل جيد.

نقوم باستخدام فرشاة الأسنان ونفرش الأسنان بشكل عادي، ولكن بشكل متكرر مع المضمضة بشكل صحيح.

تكرر هذه الوصفة حوالي مرتين في الأسبوع، وهذه الوصفة تم تجربتها بشكل فعال في جعل الأسنان بيضاء كالثلج.

يتم استخدام هذه الوصفة بشكل حذر فقد تؤدي إلى حساسية الأسنان.

وصفة الليمون مع البيكربونات الصوديوم

هذه الوصفة تساعد في بياض الأسنان والتقليل من الاصفرار الذي يحدث نتيجة التدخين والكافيين، ولكن من المهم عدم تكرارها لأنها قد تضعف الأسنان مع الوقت، وهذه الوصفة يتم استخدامها كالآتي:

المكونات

١ حبة ليمون.

١ ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

قليل من الماء.

الطريقة

يتم تقشير الليمون ونقوم بعصرها في طبق صغير ولكن بضع نقاط فقط.

نضع عليها القليل من البيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء، حتى تصبح مثل المعجون.

نضعها على الفرشاة ونقوم بتفريش الأسنان جيداً.

يمكن إستعمال قشر الليمون عن طريق فركها على الأسنان عن طريق قطنة،ثم نقوم بالمضمضة بشكل جيد.

يتم استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

في النهاية مثل هذه الوصفات التي تستخدم في تبييض الاسنان كالثلج وصفة مجربة في يوم واحد، يجب علينا عدم تكرارها بشكل يومي وذلك لوجود مبيضات قوية بها قد تؤدي إلى ضعف الأسنان، لذا لابد من إستخدامها بشكل أكثر حرصاً، لذا لابد من إتباع العادات الصحية، وطرق خاصة للعناية بالأسنان.