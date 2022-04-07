نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة بطريقة عبقرية تجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة ومن أي روائح غير مرغوبة من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية واتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها حيث تعتبر مختلف النوعيات من الدواجن ومن أهمها البط من بين أهم ما يجب أن نهتم بتنظيفه بشكل جيد، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات توضيح لأهم المعلومات عن أفضل الطرق التي تساعد في التنظيف الجيد للبط، والتخلص من أي تواجد للريش والزفارة وتحسين رائحة البط لطهيه بشكل أفضل ورائحة مقبولة.

تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة

بعض ربات البيوت قد تكون خطوة تنظيف البط صعبة بالنسية لهن، وكل تلك الطرق الآتية ستيسر بشكل كبير من خطو التنظيف التام لجلد البط وتنقيته تماما من أي تواجد للريش القصير لصعب في إزالته، ومن الممكن أن تستخدمي مكونات من مطبخك تعمل على التحسين من رائحة البط، وتنقيته تماما من أي ريش، والتخلص من أي شوائب قد تكون عالقة بجلد البط.

تنظيف البط بالملح

التنظيف للبط من الممكن أن يكون من خلال الاستعانة بمكون الملح الذي يعمل على تخليص البط تماما من أي ريش قصير ومن أي تواجد للشوائب على البط، يمكنك أخذ كمية من الملح حوالي نصف كوب، ومن الممكن فرك البط بشكل جيد بالملح للحصول على جلد البط نقي تماما من تواجد الريش ويحسن الملح من رائحته وبالتالي يكون من اليسير طهي البط بعدها وتكون رائحته جيدة.

تنظيف البط بواسطة المحلول الملحي

من بين أهم ما يمكن أن يستعمل لتخليص كل البط من أنواعه ومختلف نوعيات الدواجن من الزفارة من خلال الاعتماد على محلول النقع الخاص بالبط وكل أنواع الدواجن والطيور من أنواعها حيث يقضي تماما على أي زفارة، والمحلول مكون من الملح مع الماء والسكر والدقيق مع الملح، والخل وقشور الليمون، ونقع البط أو الفراخ من ساعتين لأربع ساعات وهذا ما يزيل الزفارة تماما من البط، وتعد تلك الخلطة لمحلول النقع منقوع جيد للبط كما أنها تصلح لنقع مختلف أنواع الطيور والدواجن والبط مما يجعل طهيها أفضل.

قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة طرق مختلفة لتنظيف البط من الزفارة والريش الصغير حيث أن تنظيف البط يعتبر من أكثر الأمور المعقدة لدي الكثير من ربات البيوت حيث أن تنظيفها يحتاج الي وقت كبير وجهد أكثر لذا فإن الكثير من السيدات تبحث عن طريقة سهلة يمكن من خلالها تنظيف البط بكل سهولة