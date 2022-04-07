هل تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وما هي الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز

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عمر شويل - جدة يقوم الكثير من الأشخاص بالاحتفاظ بالخبز في الفريزر دون التساؤلات عن مدى صحة هذا ودون التأكد من هل تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان، وإذا كان الأمر يسبب خطورة على صحتهم ويعتقدون بأنهم يمكنهم الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة وهو مجمد دون تأثير، ومن خلال هذا المقال سوف نعرف أضرار الاحتفاظ بالخبز وتجميد في الفريزر.

هل تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان

أثبتت الكثير من البحوث وكذلك آراء العلماء أن عملية الاحتفاظ بالخبز وتجميده ينتج عنها أضرار وخطورة على

حياة الإنسان إلا أنه ليس علاقة بالإصابة بالسرطان ولكن مصدر المعلومة هو مادة الديوكسينات الموجودة في

الأكياس البلاستيكية في حال تم وضع بها أي مواد غذائية وهي ساخنة، سنقوم بتوضيح مدى خطورة هذا الأمر من

خلال النقاط التالية.

عفن الخبز بسبب تجميده

عند الاحتفاظ بالخبز في الفريزر يؤثر على جزيئاته، ويقوم بتغيير دورة نشأته حيث أنه في بداية عمل الخبز يكون ساخنا للغاية والقيام بوضعه في الفريزر يعرضه لدرجة حرارة منخفضة ومختلفة كلياً عن درجة الحرارة التي نشأ عليها، وهذه الخطوة من شأنها أن تسبب في تعفن الخبز وتغير كاملاً في جزيئات الخبز، وهذا التعفن من شأنه أن يصيب الإنسان بالأمراض المعوية.

تأثير الأكياس البلاستيك على الخبز

كذلك أيضاً الطريقة التي يتم الاحتفاظ بالخبز وتجميده هي الطريقة المعتادة التي يتبعها الكثير في المنازل، وكذلك في الأفران وهي الاحتفاظ به في الأكياس البلاستيك والتي تعتبر غير صالحة بالمرة للاستخدام في أي نوع من أنواع المواد الغذائية، فهذه الأكياس تنتج عنها تفاعلات كيميائية وتتحلل مع الخبز وباقي المواد الغذائية، مما يصيب الإنسان بالسرطان، لذلك يجب استعمال الأكياس الورقية المخصصة للاحتفاظ بالمواد الغذائية دون التفاعل معها أو التغير من جزيئتها.

وفي نهاية مقال هل تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان قمنا بتوضيح أكثر من نقطة لمدى خطورة تجميد

الخبز الأمر الذي يبدو للبعض طبيعياً وظناً منهم بأنهم يقوموا بحفظ الخبز في الفريزر لإعادة استخدامه أمراً طبيعياً،

إلا أنه قد بالكثير من الأمراض، وتعد الطريقة المثلى هي حفظه في علب مخصصة للفريزر أو أكياس ورقية.