لطعم تحفة.. سر خلطة المحشى الرهيبة لرائحة تصل لآخر الشارع سيسألكِ جيرانك عن سر شطارتك

الكثير منا يعتبر أن المحشي أكلة رئيسية في وجبة الإفطار في معظم أيام السنة وخاصةً في بلاد الأرياف، ويبحثون باستمرار عن طريقة عمله بكل سهولة، لذلك سنقدم لك سر خلطة المحشي الرهيبة، والتي يمكنك عملها مع جميع أنواع المحاشي المختلفة لتقدمي طعم محشي يجعل كل من يتذوقه يسألك عن طريقة عمله فتابعونا.

سر خلطة المحشي الرهيبة

حتى تحصلي على مذاق للمحشي مميز عليك باتباع عدد من النصائح التي ستغير طعم الخلطة إلى ألذ طعم، وإليك بعض من هذه النصائح فيما يلي:

إذا كنت تعدين محشي ورق عنب فأنت بحاجة إلى عصرة ليمونة على الورق الملفوف، ثم بعد ذلك قومي بإضافة الشوربة المغلية إلى المحشي واجعليها تغلي جيداً، ثم قومي بتهدئة النار وأيضًا يمكنك أن تستخدمي دبس الرمان بوضع ملعقة منه على الورق، ثم أضيفي الشوربة.

حتى تحتفظي بلون الباذنجان الأبيض عليك بإضافة ملعقة من الخل الأبيض عليه بعد تنظيفه وغسله بالماء الجاري احشيه وأضيفي الخل عليه، وهكذا سيكون لديك طبق من محشي الباذنجان بشكل رائع.

إذا كنت تعدين محشي الكوسة فأنت لست بحاجة إلى كمية شوربة كبيرة حيث أنها تخرج كمية من الماء من داخلها تعمل على تسويتها مع الشوربة.

قومي بتسبيك الطماطم عند عمل المحشي وأضيفي من هذه الخلطة المسبكة على الشوربة التي يتم وضعها على المحشي عند التسوية.

في الشوربة التي تقوم بوضعها على المحشي أضيفي مجموعة من التوابل مثل ورق اللورا والحبهان، وأيضاً أضيفي بصلة مقطعة وأعواد من القرفة.

إذا كنت تعدين محشي الكرنب فأنت بحاجة إلى الأوراق الأكثر رقة منه وليست السميكة حتى لا تأخذ وقتاً طويلاً في النضج.

يمكنك إضافة أوراق النعناع المفرومة على الخلطة حتى تصبح ذات طعم ألذ.

أضيفي البهارات السبع إلى الخلطة فهي من أسرار المحشي.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض سر خلطة المحشي الرهيبة حيث قدمنا لك عدد من الخطوات التي عليك اتباعها عند تحضير المحشي ليصبح طبقاً شهياً، وذات طعم رائع لا يقاوم فعليك أن تتبعي هذه النصائح أثناء تحضيره.