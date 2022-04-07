لبشرة صافية.. الكركم وماء الورد للتبييض 6 درجات وخلصي بشرتك من السموم والشوائب من أول مرة

كثيرًا ما نحتاج إلى مواد طبيعية حتى نحصل على بشرة فاتحة، لذلك سنقوم بتقديم وصفات مكونة من الكركم وماء الورد للتبييض وذلك لأن هذه المكونات من أكثر المواد الفعالة والتي تعطي نتيجة سريعة، كما أنك سبتعدين عن استخدام أنواع الكريمات المختلفة التي قد تكون مكونة من مواد غير طبيعية تضر بالبشرة مع كثرة الاستخدام لذلك عليك متابعة المقال.

الكركم وماء الورد للتبييض

نقدم في هذا المقال أسرع وأسهل الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود للحصول على بشرة نضرة وفاتحة.

المكونات

ملعقة واحدة من الكركم المطحون.

وملعقة واحدة من ماء الورد.

ملعقة ونصف من الزبادي البلدي.

طريقة التحضير

نحضر إناء فارغ لخلط المكونات.

قومي بإضافة ملعقة واحدة من الكركم المطحون.

أضيفي ملعقة واحدة من ماء الورد.

قومي بإضافة ملعقة ونصف من الزبادي البلدي.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس ويصبح الخليط شبه سائلاً.

قومي بإضافة الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

اغسلي الوجه جيداً بالماء الدافئ حتى نتخلص من أي أثر للخليط على الوجه.

وهنا يصبح الوجه أكثر تفتحا وجمالاً وناعما.

فوائد الكركم وماء الورد

يساعد في علاج الوجه من حب الشباب.

يعمل على حماية الجسم والوجه من الالتهابات التي تواجهه.

يساعد في حماية الوجه من علامات الشيخوخة المبكرة.

كما يساعد في حماية الجسم من السموم.

يعمل على نعومة البشرة ويساعد في إزالة التجاعيد.

يساعد في ترطيب البشرة والجسم.

يعمل على نعومة الجسم.

يعمل على تفتيح جميع مناطق الجسم الداكنة.

يساعد في إزالة الرؤوس السوداء من البشرة.

يخلص الوجه من المسام الواسعة كما يورد الخدود بفاعلية كبيرة ومع الاستخدام المنتظم لن تحتاجي لوضع المكياج أو استخدام مورد الخدود.

يمكنه تفتيح الركبة والأكواع وتنعيمها، ولكن يجب استخدامه بشكل مستمر يومياً لمدة أسبوع وستلاحظي عن

في هذا المقال تحدثنا عن الكركم وماء الورد للتبييض وذلك من خلال عرض إحدى الوصفات الأكثر فاعلية والتي ستجعلك تحصلين على بشرة أكثر نقاء من خلال استخدامها كما قمنا بعرض فوائد الكركم وماء الورد للبشرة.