طريقة عمل عجينة العشر دقائق لجميع انواع المعجنات بمكونات كلها في مطبخك

عجينة العشر دقائق هي من أفضل التحضيرات السريعة التي يمكنك صنعها لإعداد المعجنات المختلفة، سواء تحضير البيتزا أو الفطائر التركية أو المخبوزات المختلفة، فالأمر سيكون سهل جداً، فكل ما عليك هو تحضير العجين في عشر دقائق فقط، ثم بعد ذلك تشكيلها كما تريدين، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي مقادير وخطوات تحضير العجينة بوصفة سهلة ومضمونة ومكونات متوفرة في كل مطبخ.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

مكونات عجينة العشر دقائق

مقادير تحضير عجينة العشر دقائق سهلة واقتصادية، فكل ما ستحتاجين إليه من مكونات هو ما يلي :

5 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات

2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زيت نباتي/ زيتون (على حسب الرغبة(

ملعقة صغيرة ملح طعام

3ملاعق كبيرة حليب بودرة

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق

يتم تحضير عجينة العشر دقائق من خلال خطوتين فقط، فالخطوة الأولى تتمثل في تحضير ما يلي:

الخطوة الأولى:

في البداية قومي بوضع 2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات في وعاء عميق، ثم قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض و2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وأخلطيهم جَيِّدًا، بعد ذلك قومي بإضافة 2 كوب من الماء الدافئ.

اخلطي جميع المكونات معًا، ثم قومي بتغطية الوعاء بقطعة من القماش أو البلاستيك واتركيه العجين في مكان دافئ ومظلم لمدة ربع ساعة حتى تختمر.

بعد اختمار العجينة وتزايد حجمها، أبدئي تحضير الخطوة الثانية

الخطوة الثانية: