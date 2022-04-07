أحلي كانيلوني باللحمة المفرومة الشهية لأحلي طعم ونكهة وأفضل من المطاعم

الكانيلوني باللحمة المفرومة من أحلي وألذ أنواع المعجنات والكريب التي يتم تناولها في شهر رمضان الكريم، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وكما أن هناك العديد من الحشوات المختلفة التي يتم عمل بها الكانيلوني وذلك مثل حشوة الفراخ، أو حشوة الجبن المشكل، أو حشوة اللحمة المفرومة وغيرها العديد من الحشوات المتنوعة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل الكانيلوني بالمنزل، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل لأحلي وأطعم كانيلوني باللحمة المفرومة.

طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كانيلوني باللحمة المفرومة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية.

المكونات

بيضاتان.

كوب ونصف حليب.

أربع أكواب ماء.

ذرة ملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كمية قليلة من عصير الطماطم.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الثلاث أكواب من الدقيق ثم نضيف إليه كوب ونصف من الحليب ثم نقوم بإضافة أربعة كوب من الماء ثم نضيف إليه البيضتان ثم نقوم بإضافة ذرة الملح.

ثم نقوم بخلطهم في الخلاط الكهربائي جيدا حتي يمتزج الخليط جيدا.

نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار وندهنها بالزيت جيدا ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نقوم بصب خليط الكانيلوني في الطاسة.

وبعد أن نصب الخليط في الطاسة نقوم بتقليبها على الوجهين حتى تاخد لونها الذهبي وكل ذلك في خلال ثلاث دقائق.

ثم نقوم بتكرار هذه العملية حتى انتهاء الكمية المطلوب عملها.

مكونات الحشوة

ثمرة واحدة من البصل المقطع.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث ملاعق من السمنة.

طريقة تحضير الحشوة

نقوم بإحضار طاسة ونضعها بداخلها ثلاثة ملاعق السمنة ونتركها حتى تسخن.

ثم نقوم بإضافة البصل المقطع مكعبات ونتركه حتى يزيل ويأخذ لونه الذهبي.

ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونتركها لمدة ربع ساعة مع التقليب المستمر، وبعد ذلك نكون قد حصلنا علي الحشوة وهي اللحمة المفرومة المعاصجة.

طريقة عمل الكانيلوني