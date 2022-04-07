نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطريقة المصرية أعملي الباميه على أصولها بصلصة لذيذة وبطعم ومذاق لذيذ وشهي في المقال التالي

طريقة عمل الباميه حيث تتساءل الكثير من سيدات البيت عن تلك الطريقة خاصة وأن الباميه لها أكثر من طريقة ويمكن إضافة الكثير لها، وهو ما يجعل محرك البحث يزداد عن طريقة عمل الباميه، وهو دليل على مدى أهمية الباميه لبعض العائلات، وإن طريقة عمل الباميه سهلة للغاية، وبها أكثر من طريقة للتحضير، وتكون مدة ذلك التحضير هي ٢٠ دقيقة، وتكون مدة الطهي هي ٤٠ دقيقة، وتكفي تلك الباميه إلى ستة أشخاص، وتحتوي الباميه على مكونات وطرق تحصير عمل الباميه الخضراء بالدجاج والطماطم بسيط للغاية، وليست بحاجة إلى مكونات وطرق صعبة. مكونات الباميه كيلو غرام من الدجاج.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن.

حبة كبيرة الحجم من البصل المفروم.

ستة فصوص من الثوم المهروس.

ثمرتان من الفلفل الأخضر الحار.

كيلو من البامية.

أربع حبات كبيرة من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من الريحان الأخضر المفروم.

أرز بالشعيرية للتقديم. طريقة تحضير الباميه وضع الكزبرة، والملح، والفلفل الأسود على قطع الدجاج، وتركها حتى يتشرّب الدجاج جميع البهارات، ثم تركها جانباً.

وضع الزبدة أو السمن في وعاء كبير الحجم، ثمّ وضعه على نار قوية حتى تذوب الزبدة وتسخن جيداً.

إضافة قطع الدجاج إلى الزبدة وتقلبيها بلطف حتى يتشرب الدجاج طعم الزبدة والبهارات.

إضافة البصل المفروم وفصوص الثوم إلى الدجاج مع التقليب المستمر حتى تظهر رائحتهما، ثم إضافة الفلفل إلى الخليط مع التقليب المستمر لعدة ثوانٍ.

إضافة البامية إلى خليط الدجاج مع التقليب برفق حتى تتشرب البامية طعم الدجاج، والبصل، والثوم. تخفيف النار على الوعاء، وترك البامية لعدّة دقائق حتى تذبل.

تحضير عصير الطماطم من خلال وضع الطماطم وعصير الليمون في الخلاط الكهربائيّ، وتشغيله على سرعة عالية إضافة عصير الطماطم، والكزبرة، والريحان إلى الوعاء وتغطيته.

ترك الوعاء على نار متوسطة حتى ينضج كلّ من الدجاج والبامية. عمر شويل - جدة بالطريقة المصرية أعملي الباميه على أصولها بصلصة لذيذة وبطعم ومذاق لذيذ وشهي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالطريقة المصرية أعملي الباميه على أصولها بصلصة لذيذة وبطعم ومذاق لذيذ وشهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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