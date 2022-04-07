بقطع اللحمة أعملي صينية البطاطس بالخلطة في الفرن بطريقة زمان بطعم ومذاق لذيذ

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طريقة عمل صينيه بطاطس باللحمة طريقة سهلة، وتحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة، وتعتبر طريقة عمل صينيه بطاطس باللحمة من المأكولات التي يرغبها الكثير من الأسر، وذلك لعدة أسباب أهمها طعمها اللذيذ، ومناسبة جدا كوجبة من وجبات الإفطار في الشهر الكريم، وطريقة عمل صينيه بطاطس باللحمة هي واحدة من إحدى الوصفات التي تحضر باستخدام الفرن، والتي تحظى بشعبية واسعة على مستوى العالم باختلاف الثقافة الخاصة بتلك الشعوب، وكل دولة يتم تحضيرها بطريقة مختلفة دون وجود أي اضافات.
وفي حين يحرص البعض على إضافة قطع اللحم أو الدجاج، وعادة ما تقدم طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة بالارز الابيض أو مع أرغفة العيش، وفي النقاط التالية مكونات عمل صينية بطاطس وخطوات عمل صينية البطاطس، ومن الممكن أن نقوم بعمل صينية البطاطس بعمل قطع اللحمة أو بإستخدام قطع الفراخ ويمكن أن نقدمها في وجبة الغذاء أو العشاء بجانب طبق من الأرز وطبق من السلطة والخبز وغير ذلك.
مكونات صينية البطاطس بقطع اللحم
- نصف كيلو من اللحم البقري.
- ست حبات من البطاطس.
- خمس حبات من البندورة.
- أربع بصلات.
- أربعة حبات من الفلفل الأخضر.
- فص واحد من الثوم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- كوب من مرق اللحم.
- ملعقة صغيرة من كلٍّ من: الملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، وحب الهال. ورقتين من ورق اللورا.
تحضير عمل صينية البطاطس بقطع اللحم
- إغسلي قطع اللحم، واسلقيها بكميةٍ مناسبةٍ من الماء.
- قشري حبات البطاطس ثمّ قطعيها إلى مكعباتٍ صغيرةٍ وانقعيها بالماء والملح.
- قطعي البندورة، والفلفل الأخضر إلى مكعباتٍ صغيرة، والبصل إلى جوانح رفيعة. افصلي فصوص الثوم عن بعضها البعض، واهرسيها.
- ضعي السمنة والزيت في صينية، وسخنيهما على نارٍ متوسطة الحرارة.
- أضيفي مكعبات البطاطس، وإقليها حتّى تنضج.
- ضعي البصل، والثوم، والفلفل الأخضر، والبندورة، والبهارات، وقلبي المكوّنات حتى تتداخل نكهاتها.
- أضيفي كوباً من ماء سلق اللحم، واتركي المكوّنات على النار حتّى تبدأ بالغليان.
- إرفعي الصينية من علي النار، وأضيفي على وجهها الزيت، والباباريكا، وأدخليها إلى فرن ساخنٍ مدّة خمس وأربعين دقيقة.
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