وصفات لتشقق الشفاه وعلاجها بسهولة في البيت بمكونات طبيعية ونتيجة مضمونة

وصفات لتشقق الشفاه ، تشقق الشفاه من الأمور المزعجة التي قد تتعرض لها المرأة، فقد يظهر على شكل تشقق، جفاف، حساسية، ألم مزعج، احمرار، وهي المشاكل الشائعة لدى الكثير من النساء، ولا يتوقف الأمر فقط عند الألم، بل أيضًا يجعل الشفاه تبدو بمظهر غير لائق، وقد يظهر تشقق الشفاه بالأكثر في فصل الشتاء وتقلبات الطقس.

وصفات لتشقق الشفاه

إذا كنت تعانين من تشققات الشفاه و تشعرين بالألم و تنزعجين من مظهرها، وتبحثين عن طرق لإزالتها، كل ما عليك هو متابعة السطور القادمة، لأنها تحمل بين طياتها وصفات لتشقق الشفاه فعالة 100%، آمنة وأيضًا بمكونات متوفرة في كل منزل.

أسباب تشقق الشفاه

قبل أن نضع بين يديك أفضل وصفات لتشقق الشفاه، يجب علينا أن نوضح لكِ سيدتي الأسباب التي أدت لظهور تلك المشكلة والتي جاءت كالآتي:-

جفاف الجسم وعدم تناول الماء بنسبة كافية.

نقص بعض الفيتامينات والعناصر.

الحساسية.

التعرض للهواء الساخن البارد أو العكس.

استخدام مستحضرات تجميل كيميائية.

التنفس من الفم.

الإفراط في تناول الأكلات الحمضية.

أفضل وصفات طبيعية لتشقق الشفاه

إذا كنت تضعين أحمر الشفاه على شفاهك المتشققة، أريد أن او ضح لكِ سيدتي أنك ترتكبين في حقها خطأ كبير، لأن في تلك الحالة يجب الاستعانة بالمواد الطبيعية لإعادة إحياء الجلد التالف، وتلك هي أفضل طرق لعلاج تشقق الشفاه:-

الوصفة الأولى

اخلطي كميات متساوية من العسل + السكر الحبيبات.

ومن ثم امزجي المكونين وابدئي بفرك شفاهك بحركات دائرية للتخلص من طبقات الجلد الميت.

استمري في القيام بذلك لمدة دقيقتين.

وفي الأخير اشطفي بالماء الدافئ ثم طبقي المرطب.

الوصفة الثانية

عصير نصف ثمرة من الخيار + معيار ملعقة كبيرة من العسل + مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي .

اخلطي الثلاثة مكونات معًا ثم طبقيها على الشفاه والجلد حولها.

قومي بإزالة الوصفة ورطبيها على الفور.

الوصفة الثالثة

ضعي مقدار ملعقة كبيرة من عصير الطماطم + ملعقة كبيرة من العسل + ملعقة كبيرة من الزبادي.

ومن ثم امزجي الثلاثة مكونات معًا ثم طبقيها على الشفاه لمدة 15 دقيقة.

رطبيها على الفور.

الوصفة الرابعة

ضعي ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات + ملعقة صغيرة من العسل + من 5-6 قطرات من عصير الجريب فروت.

اخلطي كل المكونات معًا ثم طبقيها على الشفاه لمدة 5 دقائق.

ازيلي الوصفة ورطبيها.

الوصفة الخامسة