تحلية الافطار بسكويت الجيلي الاحمر بدون فرن وفي زمن بسيط

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير بسكويت الجيلي، يعتبر بسكويت الجيلي من أكثر أنواع البسكويت الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص كما أنه يتسم بالمذاق الشهي.

ثم ايضا بالإضافة لسهولة التحضير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير بسكويت الجيلي.

طريقة تحضير بسكويت الجيلي الاحمر

يعتبر بسكويت الجيلي من أكثر أنواع البسكويت التي يتسم بمذاقه الشهر كما أن مكوناته غير مكلفة على الإطلاق.

وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت الجيلي:

مقادير تحضير:

عبوة من الجيلي.

عبوة من بسكويت الشاي.

علبة من كريمة الخفق.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

جوز الهند من أجل التزيين.

خطوات تحضير بسكويت الجيلي

يبحث الكثيرون عن الخطوات التي تتبع من اجل تحضير بسكويت الجيلي مع العلم أن الجيلي تكون طريقة تحضيره مذكورة على العبوة الخاصة بها.

وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت الجيلي:

طريقة التحضير:

أولًا يتم الحصول على إناء به مياه ويتم إذابة الجيلي فيه بالمقادير المذكورة على العلبة بعد ذلك يتم إدخاله إلى الثلاجة وتركه لحين أن يتجمد.

بعد ذلك يتم الحصول على طبق التقديم ويتم وضع في قاعه البسكويت بصورة مرتبة ثم يتم توزيعه بكل نظام.

ثم يتم تفريغ عبوة الكريمة في الإناء ويتم خلطها مع السكر ثم يتم سكبه فوق البسكويت.

ثم يتم وضع الطبق في الثلاجة بعد عشرة دقائق يتم إخراجه الكريمة والبسكويت من الثلاجة.

بعد ذلك يتم وضع الجيلي فوق البسكويت ثم يتم توزيع على الطبق بصورة كاملة.

يفضل أن يكون سطح الجيلي مستوي ثم يتم وضعه في الثلاجة وتركه لحين أن يتماسك ثم بعد ذلك يتم رش جوز الهند.

خطوات تحضير الجيلي بالبسكويت والكاسترد

يعتبر الجيلي بالبسكويت والكاسترد من أكثر أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أنها تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الجيلي بالبسكويت والكاسترد: