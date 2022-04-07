أحلي سمبوسك مقلية بالجبنة الموتزريلا في رمضان بطريقة بسيطة وشهية وصحية

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السمبوسك المقلية بالجبنة الموتزريلا من أحلي وألذ أنواع المعجنات والتي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي واللذيذ والمحبب لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير في رمضان، وهي من أهم المأكولات علي مائدة الطعام والذي يقبلون على تناولها جميع الأفراد بشكل كبير، وهناك العديد من الحشوات المختلفة والمتنوعة لعمل السمبوسك حيث أن منها بالمكس جبنة، أو بالفراخ المفرومة، أو اللحمة المفرومة والعديد من الحشوات اللذيذة للسمبوسك المقلية، وكما أن طريقتنا المميزة لعملها تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، كما أنها من أهم المأكولات التي يجب علينا عملها في شهر رمضان وذلك لاحتوائها على الفوائد الصحية والتي تساعدنا على مواصلة الصيام بشكل نشيط وصحي، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل أحلي وأطعم سمبوسك مقلية بالجبنة الموتزريلا.
طريقة عمل السمبوسك المقلية بالجبنة الموتزريلا ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم سمبوسك مقلية بالجبنة الموتزريلا، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا المميزة، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.
المكونات
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزيت.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الجبن المشكل والموتزريلا.
طريقة التحضير
- أحضري وعاء كبير وضعي به الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وقومي بتقليب المكونات الجافة ببعضها.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزيت مع الحليب والماء وقومي بتقليبهما وعجنهما جيدا حتى تختلط تماما.
- بعد العجن الجيد أتركي العجينة حتى ترتاح وتختمر، بعد ذلك قومي بعجنها مرة أخرى وقومي بعمل كرات متساوية الحجم منها.
- بعد ذلك قومي بفرد هذه الكرات وعليكي بتقطيعها على شكل شرائح طويلة وضعي بها خلطة الجبن وقومي بلفها على شكل مثلث.
- بعد ذلك قومي بتحضير طاسة عميقة بها زيت وضعي السمبوسك تقلى في الزيت بعد ذلك أرفعيها من على الزيت وقومي بتقديمها بأشهى طعم مع أي مقبلات أو إضافات أخرى ترغبين بتناولها بجانب السمبوسك.
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