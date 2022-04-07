طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات غير مكلفة وبالخطوات ألذ بسكويت ال10 دقائق

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يعد البسكويت من اجمل والذ المخبوزات التى لا غنى عنها فى اى بيت، حيث انه يقدم للضيوف مع الشاى ويقدم ايضا فالصباح مع الحليب كوجبة خفيفة، ويقدم البسكويت باكثر من طريقة وطعم مختلف مثل بسكويت البرتقال او بسكويت الشيكولاته، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق المكونات بيضه.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتى.

كوب ونصف من الدقيق الابيض المنخول.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب السائل. الطريقة فى وعاء عميق نضع الزيت والبيض والسكر مع الفانيليا والحليب ونخفقهم بواسطة المضرب الكهربائى.

نقوم بخفق المكونات حتى تتجانس ونحصل على قوام كريمى.

فى اناء عميق نضع الدقيق الابيض المنخول مع البيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

نسكب محتويات خليط الحليب والبيض على الدقيق ونعجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينه متماسكة.

نحضر صينية مدهونه بقليل من الزيت.

نقوم بتشكيل العجينة بواسطة القوالب او ماكينة البسكويت على حسب الشكل المفضل لديكم.

يرص البسكويت فى الصينية ونترك مسافه متوسطة بين قطع البسكويت.

ندخل البسكويت فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نترك البسكويت فى الفرن لمدة من ١٠ الى ١٥ دقيقة تقريبا.

نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد تماما.

يمكن تقديم البسكويت مع العصائر او المشروبات الغازيه.

يمكن تحضير البسكويت بطعم الشيكولاته او البرتقال. طريقة عمل بسكويت الشيكولاته المكونات كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من الكاكاو المحلى.

نصف كوب من الزبدة السائله.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

١بيصه. الطريقة فى وعاء العجان الكهربائى نضع البيض مع الزبدة والسكرمع الفانيليا ونخلط المكونات جيدا.

نضف اليهم الحليب مع الكاكاو مع الاستمرار فى العجن.

نقوم باضافة الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ونعجنهم بشكل جيد حتى نحصل على قوام متماسك.

نقوم بتشكيل العجينه ورصها فى صاح الفرن مدهون بقليل من الزيت.

ندخل البسكويت فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم تسويته.

نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد.

يرص فى وعاء التقديم ويقدم مع الشاى. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات غير مكلفة وبالخطوات ألذ بسكويت ال10 دقائق - ثقفني

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