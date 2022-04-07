نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة وخاصة في شهر رمضان الكريم، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، والبقلاوة من الحلويات التي تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة جدا للصحة وخاصة أثناء الصيام، فهي تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل صحي ونشيط، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن أفضل طريقة لعمل البقلاوة الشرقية في المنزل ولكن لا يعرفن طريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات. طريقة عمل البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكونات بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.

كوب كبير من السمنة البلدي أو الزبدة.

المكسرات ولابد من أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.

مكونات عمل الشربات أو العسل

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير قبل البدء في عمل البقلاوة لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل ما نقوم بوضع صينية البقلاوة بها.

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير منها أو من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش.

ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش.

ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل ادخالها الفرن.

نقوم بادخال صينية البقلاوة فى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تاخذ اللون الذهبى.

بعد خروجها من الفرن نقوم باضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها. عمر شويل - جدة إعملي البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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