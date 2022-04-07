نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة طريقة عمل الزبادي في البيت بخطوات مظبوطة وبقوام كثيف وبطعم زي الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الزبادي من الوصفات التى تسهل علينا هضم الطعام وإذابة الدهون، كما أنه له فوائد عديدة فى تخفيف آلام المعدة وتحسين الحموضة التي تنتج عن تناول طعام دسم وغير مهضم، كما أن تحضير الزبادى فى المنزل من اسهل الوصفات التى تقدم ولا تستغرق وقت فى تحضيرها، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة إعداد الزبادى فى المنزل.

طريقة عمل الزبادى فى المنزل

الزبادى من أنواع الألبان الذى يتميز بطعمه الخفيف والمميز، كما أنه خفيف على المعدة لاحتوائه على الحليب، ويعتبر الزبادي من الأطعمة المحببة لدى الأطفال ويمكن إعداده لهم بأطعمة كثيرة من الفواكه التى تكسبه الطعم والمذاق الحلو، ويعد الزبادي من الطقوس التى نقدمها فى سحور رمضان لما له من طعم خفيف يسهل الهضم.

طريقة إعداد الزبادى فى البيت

المكونات

كيلو من الحليب.

ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

كوب من الزبادي البلدي.

تحضير الزبادى فى البيت

نقوم بتسخين اللبن على النار حتى الغليان، ثم نتركه لمدة قليلة حتى يدفىء.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله الحليب الدافئ واللبن المجفف والزبادى للتخمير، ونخلطهم جيداً حتى تمام التجانس.

نحضر القوالب التى تعد للزبادى ونضع بداخلها الخليط.

نقوم بتسخين الفرن، ثم نضع القوالب فى صينيه بها ماء ساخن ونضعها فى الفرن الساخن بعد أن نطفى، الفرن.

نترك الزبادى لمدة أربع ساعات حتى يتجمد ويدخل الثلاجة.

طريقة تحضير الزبادى بالفراولة

تعد طريقة تحضير الزبادى بأى نوع من أنواع الفواكة هى الطريقة المحببة لدى جميع أطفالنا، لما لها من نكهة الفواكه التى تضيف للزبادى الطعم والمذاق اللذيذ، وتعد هذه الوصفة من أسهل الوصفات التى يمكن القيام بها فى المنزل وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل زبادى الفواكه فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى تحضيرها لأولادنا.

إعداد الزبادى بالفرراولة

المكونات

فراولة مقطعة.

نصف كيلو حليب.

معلقة كبيرة نيدو.

3 معالق سكر كبيرة.

كوب زبادى صغير.

تحضير وصفة زبادى بالفراولة