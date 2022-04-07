كنز كريم النشا والخميرة لبياض ناصع للوجه والرقبة ومن أول مرة

كنز كريم النشا والخميرة، يعد هذا الكريم اختراع عجيب لتفتيح الوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والرقبة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل كنز كريم النشا والخميرة للبشرة الوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول مرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات عمل كنز كريم النشا والخميرة

سوف نتحدث على مكونات عمل كنز كريم النشا والخميرة المعجزة وبمكوناته الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

150 جرام من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الأعداد والتحضير

سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير النشا والخميرة بخطوات مضمونة وسريعة وهى كالآتي:-

يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع به ملعقة الخميرة البيرة ثم ماء الورد. ثم نضيف إليهم النشا ثم جل الصبار ثم زيت الزيتون. يتم تقليب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة صغيرة. ثم نستمر في التقليب لمدة سبع دقائق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح معجون كريم. يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة من الزجاج وتكون محكمة الفلق. ثم نتركها بداخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

طريقة الاستخدام نقدم لكم طريقة استخدام خلطة الخميرة لبشرة مشرقة وهى كالتالي:- يتم غسل الوجه جيداً بالماء وصابونة الترطيب. ثم يتم تنشفة الوجه بمنشفة نظيفة ومعقمة. يتم توزيع الكريم على الوجه بطريقة متساوية باستخدام الإصبع. ثم نقوم بالتدليك عكس اتجاه عقارب الساعة للحصول على نتيجة مرضية. يتم استخدام الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً ولمدة شهر.

مكونات ماسك النشا والخميرة لتوريد الشفايف ونفخ الخدود

سوف نتعرف علي بعض المكونات المستخدمة لعمل ماسك لتوريد للشفايف والخدود في ثلاث دقائق وهي كما يلي:-

ربع كوب من ماء الورد.

ثلاث معالق من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من النشا.

كيس من الخميرة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم طريقة سعلة وبسيطة للغاية لعمل ماسك لتوريد الشفايف والخدود في اقل وقت وبخطوات مختصرة وهي كالاتي:-