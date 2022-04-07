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طريقة صبغ الحواجب بالحناء والقهوة، تعد الحواجب البنية هي المفضلة لبعض النساء لأنها تبرز شكل الحواجب، وتعطى الوجه شكل مشرق وحيوي، وتفضل بعضهم الصبغة السوداء وهم أصحاب البشرة الغامقة، حيث يجب استخدام الحناء لصبغ الحواجب بأي لون تفضلينه، حيث أن الحناء آمنة في استخدامها وهى البديل الأمثل الصيغة الكيميائية، فسوف نقوم بتحضير بعض الطرق لصبغ الحواجب بالحناء والقهوة. طريقة صبغ الحواجب بالحناء والقهوة الصبغة باستخدام القهوة والحناء:- المكونات ٢ ملعقة من القهوة.

ملعقة من الحناء.

وملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل الأبيض.

عصا تنظيف الأذن.

فازلين طبي. طريقة التحضير:- نضيف القهوة مع الحناء في بوله صغيرة ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند والعسل ونقلب ثم نتركه لمدة دقيقتين. نقوم بتنظيفها الحواجب باستخدام الغسول المخصص للوجه ثم نقوم بتمشيطه من بفرشاة الماسكرا. ثم نقوم بدهن حول الحواجب بالفازلين حتى لا تلتصق الحناء على الجلد. نحضر عدد من عصا تنظيف الأذن ثم نقوم بوضعها في الحناء ومريم بها الحاجب بحرص شديد ومحاولة الحفاظ على مسار رسمه الحاجب. نترك الخليط على الحاجب لمدة ساعة ثم نقوم بإزالة الخليط من الحواجب عن طريق غسلها بالماء جيدا. وصفة أخرى لصبغ الحواجب المكونات:- نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

وملعقة من الحناء.

فرشاة ماسكرا.

ملعقة من القهوة.

قليل من الماء. طريقة التحضير:- في وعاء صغير نقوم بوضع الحناء والقهوة ونخلط جيداً ثم نقوم بإضافة الماء إليها ونقلب حتى تتجانس المكونات وتصبح قوامها كريمي. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء ثم نقوم بوضع الزبدة حول منطقة الحاجبين حتى لا تصل الحناء للخارج. نقوم بتوزيع الحناء على الحاجب عكس اتجاه نمو الشعر باستخدام فرشاة الماسكرا. تكرر هذه الخطوة حتى تصل إلى طبقة سميكة من الحناء على الحاجب. نترك خليط الحناء على الحاجب لمدة ساعتين على الأقل حتى تثبت الحناء على الحاجب. نقوم بغسل الحواجب بالماء الدافئ حتى تزول الحناء تماما وندهن الحواجب بزبدة الشيا. تساعد الحناء على الحفاظ على الشعر وعدم تساقطه وتساعد على تكثيف شعر الحاجب وتلوين الشعر باللون البني الغامق. عمر شويل - جدة وصفة سجرية بديلة للتاتو هتصبغي حواجبك الخفيفة بملعقة واحدة من القهوة والحناء وهتفضل مدي الحياه باللون البني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة سجرية بديلة للتاتو هتصبغي حواجبك الخفيفة بملعقة واحدة من القهوة والحناء وهتفضل مدي الحياه باللون البني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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