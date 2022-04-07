تخلصي من دهون البطن نهائي مع تناول كوب يومياً من المشروب السحري

أصبحت السمنة مرض من أمراض العصر التي تصيب الرجال والنساء والأطفال وهي عبارة عن تراكم للدهون في أماكن عدة في الجسم، وقد تؤدي هذه الدهون بحياة الإنسان لا قدر الله فهي تؤثر على القلب وعلى الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان لذلك يجب عليك إذا كنت ممن يعانون من السمنة التوقف فورا عن كل العادات التي أدت إلي السمنة والبدء بالتفكير جديا والعزم على إنقاص الوزن للحفاظ على صحتك، وتعتبر البطن من أكثر الأماكن التي تتراكم بها الدهون العنيدة التي يصعب نزولها بعد عمل الريجيم وتحتاج منطقة البطن بالأخص مجموعة خاصة من التمارين لكي تبرز عضلات البطن من جديد والتي تساعد كثيرا في إذابة الدهون في البطن، وسوف أقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة التي تساعد في إزالة دهون البطن والحصول على بطن مسطحة.

مكونات وطريقة وصفة إزالة دهون البطن بالكمون:

5 ملاعق كبيرة من الكمون الحصى.

شرائح ليمون.

1 لتر من الماء.

يعد الكمون من الأطعمة الحارقة للدهون وكذلك يزيل من إنتفاخات البطن ويساعد على الهضم. نقوم بإحضار إناء صغير نضع به الماء ونضيف إليه الكمون ونقوم بوضعه على النار حتى يتم الغليان. نقوم بتصفيته ثم وضعه في زجاجة ونضيف إليه شرائح الليمون ونضعها في الثلاجة ونأخذ منها يوميا كوب على الريق لمدة 6 أسابيع وسوف تلاحظين نزول الدهون من منطقة البطن ومحيطها.

مكونات وطريقة إزالة دهون البطن بالقرفة:

تعتبر القرفة من المشروبات الحارقة للدهون وكذلك لها فائدة كبيرة في علاج إلتهابات الأعصاب، ومع إضافة بعض المكونات لها تصبح مشروبا ناسفا للدهون.

2 معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

1 معلقة صغيرة من الجنزبيل.

1معلقة صغيرة من الشاي الأخضر.

نصف ليمونة.

في إناء صغير نضع القرفة والجنزبيل والشاي الأخضر وكوب من الماء ونقوم بوضع الوصفة على النار وعند الغليان يتم رفعهم من النار. وتصفيتهم في كوب ونضيف عليهم عصير نصف ليمونة وتشرب هذة الوصفة بعد كل وجبة دسمة فهي تساعد علي إزالة دهون الوجبة وكذلك تساعد في سد الشهية.

مكونات وطريقة إزالة دهون البطن بالمرمية:

المرمية عشبة مهمة لجسم بوجه عام فهي تساعد الكلي على التخلص من المياه الزائدة وتساعد في إذابة دهون البطن بشدة وهى عشبة مدرة للبول.

معلقة كبيرة من المرمية.

معلقة كبيرة من الشاي الأخضر.

نصف ليمونة.

نضع المرمية والشاي الأخضر في كوب ونقوم بإضافة الماء الساخن إليه ونضع على الكوب غطاء لكي لا تتطاير الزيوت الطيارة منها ونتركها لمدة دقيقة. ثم نرفع عنها الغطاء ونضيف عصير نصف ليمونة وتشرب هذة الوصفة ثلاث مرات في اليوم بعد كل وجبة.

وصفة الشاي الأخضر والقرفة للتخسيس:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون ونقص الوزن كما تساعد القرفة ايضاً على الأيض وتحفيز وزيادة حرق الدهون الصعبة المتراكمة في البطن.

طريقة الإستخدام:

نقوم بوضع الشاي الأخضر والقرفة في كوب ونغلي ماء ونسكبها عليه. نضيف عسل أبيض وعصير ليمون إلى المشروب. ونغطي المشروب لمدة ربع ساعة ثم نتناوله دافئ.

زيوت تساعد في حرق دهون البطن:

سوف نقوم بخلط مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون الصعبة ومتراكمة في منطقة البطن، من خلال تدليك البطن بخلطة الزيوت ثم نقوم بلفها باكياس بلاستيكية طوال الليل.

وتلك الزيوت سوف نتكلم عليها الآن بالتفصيل كما يلي:-