نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة التركية على أصولها بكل أسرارها بخطوات ناجحة وبطعم ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

تشتهر تركيا ببعض الحلوى والوجبات الشهية اللذيذة ومن هذه الحلويات البقلاوة التركية اللذيذة، حيث تحضر البقلاوة التركي في بعض المناسبات والأعياد، وتعد البقلاوة بأكثر من طريقة و باكثر من حشوة، فسوف نقوم بتحضير البقلاوة التركي بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل عجينة البقلاوة التركية المكونات:- نصف كيلو دقيق.

ربع لتر ماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ربع كيلو من النشا. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار الماء ثم نقوم بإضافة الملح والسكر في وعاء متوسط ونقوم بتذويبهم في الماء.

في العجان أو في بولة كبيرة نقوم بإضافة الدقيق ثم نقون بإضافة مزيج الماء بالملح والسكر عليها ونقوم بالعجن لمدة من ٧ إلى ١٠ دقائق حتى الحصول على عجين طري غير ملتصق.

نقوم بإضافة الزبدة ونعجن مرة أخرى لمدة دقيقتين حتى تمتزج مع الدقيق.

تغطى العجين وتترك لمدة ١٠ دقائق لترتاح ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل اسطوانة ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى ١٢ قطعة.

نلف قطع العجين حتى تصبح كرات متوسطة الحجم.

نرش النشا على كل قطع العجين وتلف مرة أخرى على شكل دائري.

نحضر ثلاث قطع من العجين ويوضع فوق بعضهم ونقوم بفرده بالنشابة على شكل رغيف خبز.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مع باقي قطع العجين حتى تنتهي الكمية.

نضع رشة من النشا على العجين المفرود ونقوم بفرده مرة أخرى حتى تصل لحجم اكبر.

ثم نقوم بفرده مرة أخرى حتى تصبح رقيقة جدا. طريقة عمل البقلاوة وحشوها المكونات:- عجينة بقلاوة مجمدة.

ربع كيلو زبدة سائلة.

فستق حلبي. مكونات القطر:- كوب وربع سكر.

ربع كوب عسل جلوكوز.

قرفة عيدان.

بشر برتقال.

٢ ملعقة من ماء الورد. مكونات الحشوة:- ٣ أكواب من اللوز المجروش.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثلث كوب سكر. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بتحضير القطر وهى الماء والسكر وبشر البرتقال والقرفة والعسل ورفع المكونات على النار وتترك حتى الغليان وتقلب من وقت لآخر.

نغلق النار ثم نقوم بإضافة ماء الورد ويترك حتى يبرد تماماً.

في بولة نقوم بوضع الحشوة وهى اللوز والقرفة السكر ونقلب وتترك جانباً.

نقوم بإحضار صينية وتدهن بالزبدة وضع بها ورقة من من عجينة البقلاوة ونقوم بدهنها بالزبدة.

نقوم بعمل نفس الطريقة حتى نصل إلى كل نصف الكمية وتدهن كل مرة بالزبدة.

نقوم بوضع الحشوة على البقلاوة ونقوم بوضع باقي العجينة فوق الحشوة حتى نصل إلى اخر ورقة.

تقطع البقلاوة إلى مربعات صغيرة ويرش عليها الفستق الحلبي المجروش.

توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ٤٠ دقيقة حتى تصبح العجينة لونها ذهبي فاتح.

نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها القطر البارد وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل البقلاوة التركية على أصولها بكل أسرارها بخطوات ناجحة وبطعم ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البقلاوة التركية على أصولها بكل أسرارها بخطوات ناجحة وبطعم ألذ من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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