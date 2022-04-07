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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير زيت سحري مضاد للشيخوخة وعلاج طبيعي للتجاعيد والخطوط الدقيقة على الفور، يعمل هذا الزيت السحري على شد البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة وتحضيره سنحتاج إلى بذور الكتان، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة وتقلل من ظهورها، كما نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يحسن صحة البشرة ويغذيها فهو غني بفيتامين E الذي يجدد خلايا الجلد حيث تتمكن هذه المكونات من التخلص من تجاعيد البشرة نهائياً.

زيت سحري مضاد للشيخوخة

مكونات زيت القضاء على التجاعيد السحري :

كوب صغير من زيت الزيتون بمقدار 100 مل.

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

قشور برتقال.

زيت لعلاج طبيعي للتجاعيد والخطوط الدقيقة على الفور

خذ مقدار بذور الكتان وقم طحنه في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على مسحوق بذور الكتان، وفي وعاء ضعي مقدار 2 ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكتان ومن جانب آخر جفف قشور البرتقال و قم بطحنها في المطحنة الكهربائية، لكي تحصل على مسحوق قشور البرتقال ثم أضف مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق قشور البرتقال إلى مسحوق بذور الكتان، مع إضافة زيت الزيتون ثم تمزج المكونات بشكل جيد.

تحضير الزيت السحري و تطبيقه على البشرة

ثم ضعي الوعاء في حمام مائي، من أجل تسخين الزيت جيداً لمدة 10 دقائق وبعد ذلك رشح الخليط بواسطة قطعة قماش خفيفة أو جورب صيفي، لكي تحصل على الزيت فقط بخلاصة المكونات والآن حصلنا على زيت سحري في القضاء على التجاعيد، ثم ضع هذا الزيت في برطمان زجاجي ثم يغلق البرطمان بإحكام وبعد ذلك ضعه في مكان مظلم لمدة 3 أيام، وبعد مرور المدة يمكنك البدء في إستخدام هذا الزيت.

طبقي هذا الزيت على بشرتك قبل النوم طبقيه على بشرة وجهك وعنقك، ثم دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقتين حتى يتم امتصاص الزيت تماماً، وبعد ذلك اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك جيداً بالغسول الخاص بك، كرري إستخدام هذا الزيت كل مساء للحصول على أفضل النتائج فستختفي التجاعيد نهائياً من أول أسبوع، وستختفي أيضاً التصبغات والبقع الداكنة.