نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل حليب خالي من اللاكتوز.. فوائده وأضراره في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل حليب خالي من اللاكتوز يرغب معرفته الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الحليب العادي. وفي نفس الوقت يريدون العناصر الغذائية المتواجدة في الحليب والفيتامينات المختلفة. خاصة أن فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز عديدة فهو يحتوى على الكالسيو والفوسفور والبروتينات وفيتامين B وفيتامين D والريبوفلافين، لذا ينصح الكثير من الأطباء بتناول الحليب الخالي من اللاكتوز فهو أقل في السعرات الحرارية وصحي وأقل بنسبة السكر. لكن لكل شئ أضراره فيحذر الأطباء من أضرار الحليب الخالي من اللاكتوز. ويتساءل العديد عن سعر لين خالى من اللاكتوز وهو ليس غالي بل يختلف من نوع لآخر وأسعاره في المتوسط لكنها ترتفع عن الحليب العادي نظرًا لفوائده وتعدد أنواعه والشركات المصنعة لأنه يتعرض لطريقة تصنيع معينة من خلال عملية اللاكتاز تعمل هذه المادة على تكسير اللاكتوز وتحويله إلى سكريات بسيطة هي سكر الجلوكوز وسكر الجلاكتوز.

افضل حليب خالي من اللاكتوز

أجمع خبراء التغذية على أفضل حليب خالى من اللاكتوز من خلال الأنواع الآتية:

حليب جوز الهند

وحليب الأرز

حليب اللوز

أيضا حليب كويتا

حليب الصويا

ندي الحليب

حليب جهينة خالى من اللاكتوز

فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز

تتعدد فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز ويكثر استخدامه لدىّ الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل اللاكتوز لعدم احتواء الجهاز الهضمي على هضم اللاكتوز. ومن فوائده الآتي:

خفض ضغط الدم لعدم احتوائه على الدسم أو السعرات الحرارية العالية.

يحتوي على العناصر الغذائية الّتي يحتاجها الجسم.

طعمه لذيذ وحلو لاحتوائه على سكريات بسيطة.

أضرار الحليب الخالي من اللاكتوز

على الرغم من فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز ألا أن هناك بعد الأضرار التى يسببها لمن يتناولها على النحو التالي:

حدوث انتفاخ لأنّه من المواد المصنّعة. يجب استشارة الطبيب قبل تناوله. يسبب خطر لبعض الحالات التى تعاني من بعض الأمراض المزمنة. احتمالية ظهور حساسية لاحتوائه على العناصر الغذائية المتواجدة في الحليب.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بأفضل حليب خالي من اللاكتوز.