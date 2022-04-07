طريقة عمل كبسة اللحم السعودية واعرف سر التتبيلة الخطير

طريقة عمل كبسة اللحم وهي أشهر الوصفات المنتشرة في عدة دول عربية، خاصةالسعودية والكويت،كانت تُصنع في الأصل من أرز طويل الحبة، وكثيراً ما تُقدم مع اللحم أو الدواجن، ولكن في الآونة ظهرت عدة طرق أخرى لتحضير الكبسة في العصر الحديث، والتي تختلف باختلاف المنطقة وكذلك المكونات المضافة إلى الكبسة، مثل الزبيب والمكسرات ومكونات أخرى، تتنافس الكبسة على الشهرة مع أطباق أخرى شهيرة مثل الجريش والسلق ، لكن الكبسة تتميز بنكهتها اللذيذة وسهولة تحضيرها بطرق متنوعة، لا تفكر حتى في طهي الكبسة السعودية ، سواء كان ذلك الكبسة التي يتم عملها من اللحم أو من الفراخ، دون تحضير البهارات الخاصة بك ، لأن هذا هو أساس طهي الكبسة. يُباع مزيج التوابل عادةً في عبوات جاهزة ممزوجة نجدها عند العطا ، ولا تنسَ إضافة الليمون وعيدان القرفة لإكمال مذاقه الأصلي لكبسة الدجاج التي تجعلها متميزة.

مقادير عمل كبسة اللحم

يمكن أن نحضر مكونات عمل كبسة اللحم وهي تكون كالآتي:

كيلو واحد من اللحم يكون مقطع

نغسل ثلاث أكواب من أرز بسمتي ونصفيه

3 حبات كبيرة من البصل كبير نقطعها شرائح

نستخدم ربع كوب فقط من صلصة الطماطم

نحضر حبة طماطم (واحدة ننزع منها البذور

ربع ملعقة صغيرة من ملح

زيت

التتبيلة المميزة لكبسة اللحم تتكون من

سنحضر ست حبات من الحبهان أو الهيل

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم

ثلاث ملاعق تكون صغيرة من بهارات الكبسة

فلفل السود

لومي

قرنفل

طريقة عمل كبسة اللحم

يمكن البدء في طريقة عمل كبسة اللحم

سخني الزيت في حلة تكون مضادة للالتصاق على الموقد، ثم بعد ذلك أضيفي شرائح البصل، وعودي للموقد، واستمري في الطهي حتى ينضج البصل.

نخرج البصل من الطبق ونتركه جانبا في وعاء.

أضف قطع اللحم إلى نفس الحلة ثم حمريها بالتساوي.

نضيف نصف البصل وباقي المكونات ما عدا بهارات الكبسة ونقلب جيدا.

ثم قومي باضافة أربعة أكواب من الماء المغلي ثم قومي بطبخ الخليط وذلك حتى ينضج اللحم تمامًا.

وذلك بمجرد أن ينضج اللحم ، انتظر قليلاً حتى يتبخر الماء وذلك قبل إضافة الكبسة والملح والأرز.

بعد ذلك نتركها ثلاثة دقائق وذلك حتى ينضج الكسرولة على نار عالية

ثم اخفضي النار وغطي الطبق حتى ينضج.

تتبيلة الكبسة باللحم الخطيرة

عندما نبدأ في طريقة عمل كبسة اللحم، لا تحاول تحضير الكبسة السعودية باللحم أو الدواجن دون تحضير البهارات الخاصة به أولاً، لأن هذا هو أساس تحضير الكبسة ، وعادةً ما يباع في أكياس مصنوعة بالكامل من العطار، لا تنس أن تضيف أعواد الليمون والقرفة المجففة لإكمال النكهة، والكبسة من الأطباق المفضلة لدي. وصفة الكبسة الأساسية سهلة التحضير ، ومع ذلك ، ليس من السهل دائمًا العثور على التوابل في البداية، ونري أن أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودية باللحم هي استخدام مزيج توابل يحتوي على مكونات سعودية تقليدية مثل جوزة الطيب والزبيب والقرفة الحارة والهيل والفلفل الأسود، وها سوف يجعل طعمها متميز للغاية، ويمكن تقديمها في رمضان.