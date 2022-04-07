طريقة عمل الكبسة السعودية بطعم ومذاق شهي

طريقة عمل الكبسة السعودية التي تعتبر من الأطباق الرئيسية التي يحبها الكثير بالكويت،بتميزها بالطعم والمذاق اللذيذ، تمد الجسم بالعناصر الأساسية مثل: الفيتامينات والمعادن والبروتينات ، بالإضافة إلى الكربوهيدرات وهي مكونه مثل الأرز البسمتي والتوابل الرائعة التي تعطي الطعم اللذيذ الشهي، بينما يمكن حذف اللحوم أو الدجاج في بعض الوصفات أو استبدالها بالخضروات المتنوعة مثل الكبسة النباتية اللذيذة والتي تلبي احتياجات العديد من النباتيين، وهي من الأطباق لد الكثيرون وتقدم في العزومات والمناسبات وعلى مائدة الطعام في شهر رمضان المبارك، وإليكم طريقة عمل الكبسة الكويتية الرهيبة بمكونات سهلة وبسيطة، وسوف نعرض لكم أبسط طريقة لعمل كبسة، وهي تعتبر وصفة من المطبخ السعودي تعيد إحياء الأطباق التقليدية التي صمدت أمام اختبار الزمن ولا تزال تحظى بشعبية حتى اليوم، وتعرف الكبسة، باسم المجبوس، هو طبق يعتبر شرق أوسطي منتشر في جميع أنحاء دول الخليج العربية في شبه الجزيرة العربية والكويت.

كثيرًا ما تُطهى الكبسة مع لحم الضأن أو الماعز أو الدواجن ، وكذلك اللحم والسمن والتفاح الطازج والزبيب المجفف ، ويُعتقد أنها أكثر مذاقًا من لحم الضأن الصغير. تُعرف هذه الوجبة بالمكبوس في عدة دول خليجية.

مكونات الكبسة السعودية

كبسة الدجاج من أشهر الأطباق التي تنتشر بكثرة في الوطن العربي حيث يعتبر الطبق الرئيسي الذي يجتمع به الناس ويحتفلون في معظم المناسبات الكبسة مشهورة أيضًا في الدول المجاورة مثل الأردن وسوريا تشمل مكونات الكبسة الدجاج والأرز طويل الحبة أو ما يعرف بأرز بسمتي كما أنه يتم وضع بها التوابل وكذلك يتم اضافة الحليب أو يتم اضافة الصلصة والمكونات هي

دجاجة واحدة متوسطة تكون مقطعة أربع قطع

بصلة واحدة تكون كبيرة

1 طماطم تكون كبيرة

ثلاث فصوص من الثوم

كوب واحد من الماء

2 كوب من الأرز نوعه بسمتي ويكون الارز مغسول وكذلك منقوع

ملعقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم

2 عود توابل القرفة

2 ورق من الغار

4 حبات حبهان

4 حبات حبهان ملعقة صغيرة من توابل الزعفران

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم

ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة واحدة كبيرة من بهارات كبسة

اثنين ملاعق كبيرة زبدة

2 حبة لومي

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة

4 أكواب ماء

طريقة تحضير الكبسة السعودية