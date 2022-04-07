طريقة إعداد الكاتشب في المنزل في عشر دقائق فقط لن تخلو سفرتك منه عند تجربتها

طريقة إعداد الكاتشب في المنزل بالطريقة الصحية الأكثر سهولة، بدون مواد حافظة، بدون إضافات أو ألوان صناعية ولا صوديوم، بل بالعكس بالطريقة هذه الطريقة صحية اكتر، ومفيد للكبار والصغار، كما يحفز على فتح شهية الأطفال ومساعدتهم لتقبل وتذوق أنواع مختلفة من الأكل.

أضرار الكاتشب الجاهز

يحتوي على المواد الحافظة والصوديوم، وكثيرا من الأطفال بالأخص يكثرون من استخدامه في طعامهم مما يسبب بعد الترسبات في الكلي والأمعاء والسموم التي يصعب على الجسم التخلص منها.

يضاف إليه الكثير من مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية، كما يضاف له مكونات كيميائية تضاف لتعزيز الطعم، وبالتالي يكون معجون الطماطم المستخدم به غير صحي.

يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمعروف بأنه السبب الرئيسي في انحباس الماء في الجسم، وزيادة معدل الضغط، مما يسبب انحباس البول، كما أن له تأثير ضار على الجسم كله.

طريقة إعداد الكاتشب في المنزل

المكونات المطلوبة

نقوم بعصر خمس أو ست ثمرات من الطماطم بدون ماء، لتحصل على كوب من عصير الطماطم السميك.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير للكاتشب في المنزل

توضع النشا مع عصير الطماطم السميك ويقلب جيدا على البارد. ثم يرفع العصير الطماطم مع النشا على النار حتى يصل إلى الغليان، ويترك ليغلي حتى خمس دقائق. بعد انتهاء الخمس دقائق نضيف جميع المكونات واحدة تلو الأخرى، السكر والملح والفلفل ثم الثوم البودر. يقلب جيدا للتأكد من امتزاج جميع المكونات، ويترك لخمس دقائق أخرى على النار. يترك الكاتشب ليهدأ بعد انتهاء الوقت المحدد، ثم يتم وضعه في برطمان أو زجاجة الكاتشب المخصصة له، ويحفظ في الثلاجة.

وبهذا تكونين قد حصلتي على كاتشب شهي الطعم، يصلح لجميع المقبلات ومع المقليات وبجانب الأكلات المختلفة، ليزين طاولتك ووجباتك اليومية، وكل ذلك بطريقة آمنة دون القلق من الإكثار في تناوله بل بالعكس له الكثير من الفوائد.