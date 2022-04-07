وصفة سحرية للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة في 3 أيام فقط بمكونات طبيعية

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية سحرية للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة في 3 أيام فقط، إليكي سيدتي وصفة في قمة الروعة لتطويل الرموش وتكثيف وعلاج شيب الحواجب هذا الأمر الذي تبحث عنه كل سيدة و يعمل على زيادة علامات الجمال لديها، نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى حجر الكحل فهو يحتوي على العديد من المعادن الأساسية المفيدة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب.

وصفة سحرية لرموش طويلة وحواجب كثيفة

مكونات الوصفة الأولى:

نواة 20 حبة تمر.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة صغيرة من الجلسرين ويمكنك استبداله بزيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ مقدار نواة التمر وقم بغسلها جيداً وبعد ذلك ضع نواة التمر في مقلاة، ثم ارفع المقلاة على النار وقم بتحميص نواة التمر إلى أن يتغير لونها إلى اللون البني الداكن، ثم ضع نواة التمر في المطحنة الكهربائية واضف إليها حبة البركة ثم قم بالطحن بشكل جيد، إلى أن تحصل على مسحوق وبعد ذلك قم غربلته لجعله ناعم جداً، ثم خذ علبة ماسكارا أو كحل فارغة واضف إليها ملعقة صغيرة من المسحوق الناعم الذي حصلت عليه.

وأضف إليه الجلسرين ثم اخلط جيداً حتى يتجانس المزيج، ثم وزعي هذا الخليط على الرموش والحواجب بإستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطنية، ثم اتركي هذا الخليط على رموشك وحواجبك لمدة 3 ساعات ثم اغسلها وتبقى هذه الوصفة صالحة للاستخدام لمدة 3 أشهر.

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مكونات الوصفة الثانية:

حجر الكحل ويمكن استعمال حجر الأثمد.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ حجر الكحل وقم بطحنه جيداً حتى تحصل على بودرة كحل ناعمة جداً، ثم خذ مقدار ملعقتين صغيرتين وضع هذا المقدار في علبة زجاجية صغيرة، واضف إليها جل الألوفيرا ثم نخلط جيداً باستعمال فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطنية، طبقي هذا الخليط على رموشك وحواجبك واتركي الخليط لمدة ساعتين أو أكثر ثم اغسلها جيداً، كرري إستخدام هذا الخليط على رموشك وحواجبك يوميا وفي غضون 3 أيام فقط ستطول رموشك، وتصير حواجبك كثيفة وبدون شيب ويمكنك الاحتفاظ بالخليط لمدة 6 أشهر.