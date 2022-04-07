أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بشكل دائم ومن اول استعمال النتيجة مبهرة

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مع التقدم الذي نشهده في الوقت الحالي أصبحت توجد طرق كثيرة لفرد الشعر الخشن والمجعد ومنها الكيراتين والبروتين وغيرها وجميع هذه الطرق تعطي نتيجة مذهلة في البيت لأنها تجعل الشعر مفرود وناعم كالحرير، ولكن مع مرور الوقت يصبح الشعر تالف ومتضرر بشكل كبير واليوم نقدم لكم أقوي كيراتين لفرد الشعر في البيت بمكونات طبيعية وأمن على الأطفال. كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد المكونات: 3 ملاعق كبيرة من الأرز.

4 ملاعق من الطين الأسود.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

كوب من الماء. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الأرز في وعاء ونغمره بالماء ويرفع على النار لحين الغليان ثم نصفي الأرز ونحتفظ بالماء في بولة نضع الطين مع نصف كمية ماء الأرز الساخن. الكمية الأخرى نضع بها ملعقة من النشا ونرفعها على النار حتى يصبح القوام كريمي بعد ذلك نخلط الطين مع خليط النشا ونقلب. ثم يضاف زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ويوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور ثم يغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة. يغسل بالماء الفاتر والشامبو ويجب أن يكون خالي من السلفات وسوف تلاحظي نتيجة مبهرة من أول مرة ويمكن تكراره كلما أردت الحصول على شعر مفرود وناعم. وصفات طبيعية بديل الكيراتين للشعر الموز والأفوكادو: المكونات: حبة من الأفوكادو.

ثمرة موز مهروسة.

3 ملاعق من الزبادي.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: في الكبة الكهربائية نضع الأفوكادو الناضج مع الموز والزبادي وأيضا العسل ونخلط جيدا ثم يوزع المزيج على الشعر بالكامل.

واحرصي على وصول المكونات لجميع أجزاء الشعر يغطي ويترك لمدة 3 ساعات ثم يغسل بالماء والشامبو هذه الوصفة تقوم بتنعيم الشعر.

وتساعد في التخلص من الهيشان وتجعل الشعر مفرود وتغذي بصيلاته وتساهم أيضا قي القضاء على القشرة. 2. البيض والمايونيز: المكونات: بيضة.

2 ملعقة من المايونيز.

نصف كوب زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: بولة بلاستيك ونضع بها البيضة المخفوقة مع المايونيز وزيت الزيتون ونقلب جيدا لكي تتجانس المكونات مع بعض.

يقسم الشعر ويوزع الخليط على جميع الخصلات بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي ويترك لمدة ساعة وبعد ذلك يغسل بالطريقة المعتادة.

هذه الوصفة تعتبر بديل طبيعي للكيراتين وتجعل الشعر أكثر رطوبة ونعومة وتفرده وتقوي بصيلات الشعر. بذور الكتان لفرد الشعر كيراتين طبيعي المكونات: ربع كوب بذور كتان.

2 كوب ماء.

2 ملعقة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نضع بذور الكتان مع الماء ونرفعها على النار وعندما تغلي نخفض النار ويترك لمدة 7 دقائق مع التقليب حتى يصبح القوام مثل الجل. نصفي البذور ونحتفظ بالجل جانبا ثم يضاف إليه جل الصبار مع زيت الزيتون ويوزع على الشعر مع التمشيط ثم يترك لمدة 45 دقيقة ويغسل بالماء والشامبو. وصفة لفرد الشعر الخشن والمجعد المكونات: ثمرة موز ناضجة.

2 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي.

2 ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس الموز في الكبة أو بالشوكة ثم نضيف باقي المكونات ونقلب جيدا حتى تصبح العجينة ناعمة ثم توضع على الشعر كاملا. يغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء وشامبو طبي وسوف تلاحظي أن شعرك أصبح مفرود وناعم. عمر شويل - جدة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بشكل دائم ومن اول استعمال النتيجة مبهرة - ثقفني

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