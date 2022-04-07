طريقة الكريم كراميل من أفضل الوصفات التي يفضلها الكثيرين صغار وكبار، حيث تعتبر من الوصفات ذات المذاق الشهي والمُميز ويُمكنك تحضير الكريم كراميل بطرق مختلفة، فهو من ضمن الأطباق المُميزة والتي تُقدم على المائدة العربية وغيرها أيضًا، واليوم سوف نوضح لكم طرق مختلفة للكريم الكراميل خلال مقالنا هذا.

طريقة الكريم كراميل

يُمكنك عمل الكريم كراميل بطرق مختلفة، ولكي تتمكن من الحصول على مذاق شهي لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

أربعة أكواب من الحليب السائل.

خمس بيضات.

ملعقة كبيرة من البرتقال المبشور.

ملعقة من الفانيلا.

السكر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم وضع وعاء عميق على نار متوسطة ونضيف إليه السكر ونقلب حتى يتحول لونه للون الذهبي.

نجهز القوالب الخاصة بالكريم كراميل ونضعها جانبًا.

نفرغ باقي المكونات على السكر ونقلب جيدًا.

نخفق البيض ثم نضيفه إلى المزيج على نار متوسطة ونقلب.

نسكب بعد ذلك في قوالب الكريم الكراميل ثم نسخن الفرن على درجة الحرارة.

نترك الكريم كراميل لمدة ربع ساعة ثم نخرجه من الفرن.

نترك جانبًا حتى يبرد ثم نضعه في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل.

نقدم الكريم كراميل بعد خروجها من الثلاجة في وعاء للتقديم.

كريم كراميل مع بودنج المانجو

كريم كراميل يُعد من ضمن الوصفات المفضلة لدى الكثيرين، حيث يُعد من الحلويات ذات المذاق الشهي، لذا اتبع الآتي:

علبة فقط من القشطة.

خمس حبات من المانجو.

كمية مناسبة من الكريم الكراميل.

ثلث كوب من لبن الزبادي.

كيس من الكريم شانتيه.

السكر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير