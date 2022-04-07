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طريقة الفتة بالباذنجان، أحد الأطباق التي نالت شهرة كبيرة في عالم الطهي؛ حيث أن الباذنجان من أكثر الخضروات إمتصاصاً للنكهات وذلك ما أعطاه شعبيته في فن الطهي، كما أنه يمكن أن يحضر بأكثر من طريقة مختلفة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضيره فتابعونا. طريقة الفتة بالباذنجان للتمكن من تحضير أشهى فتة بالباذنجان فعليك إتباع الخطوات التالية: المكونات نصف كيلو من الباذنجان المُقشر تماماً ومُقطع مكعبات.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث أرباع كيلو من الطماطم المفرومة.

ثُلث كوب من الحمص المسلوق.

رغيف خبز عربي مقطع مكعبات صغيرة.

كوبات ونصف من الزيت النباتي.

ثلاثة أكواب من الزبادي.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

كمية حسب الرغبة من الصنوبر المقلي.

مقدار خمس ملاعق من اللوز المقلي.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة. طريقة تحضير الفتة بالباذنجان نبدأ بوضع مقلاة على النار ونضع بها كمية من الزيت النباتي ونتركه ليسخن من ثم نضع فيه اللحم المفروم ونضيف له الملح والبابريكا والفلفل الأسود والقرفة المطحونة ونمزجهم معاً لمدة لا تزيد عن العشر دقائق أو حتى يتغير لون اللحم.

نضيف بعدها الطماطم المفرومة ونقلل من درجة حرارة النار حتى تتعسج اللحم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحمص المسلوق ونستمر في التقليب لبضع دقائق.

نأتي بمقلاة أخرى ونقوم بوضع كمية مناسبة من الزيت النباتي بها ونتركه ليسخن ثم نضع فيه الباذنجان ونقلبه حتى يتحمر.

نضيف نصف كمية الباذنجان لخليط اللحم والحمص ونمزجه معهم جيداً.

نحضر وعاء ونضع فيه الثوم المهروس مع الزبادي ونمزجهم معاً.

نأتي بصينية فرن ونضغ فيها الكمية المتبقية من الباذنجان المقلي ونضيف له نصف كمية الخبز المقلي ومن ثم نقوم بسكب خليط اللحم وبعدها باقي كمية الخبز المقلي وبعدها نقوم بسكب خليط الثوم والزبادي.

نسخن الفرن ونضع فيها صينية الفتة بالباذنجان ونتركها لمدة من خمس إلى عشر دقائق ثم نخرجها.

نزين الصينية بالقليل من اللوز والصوبر ونقوم بتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة الفتة بالباذنجان - ثقفني

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