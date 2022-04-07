كنافة عش البلبل بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز ومقرمش

كنافة عش البلبل ، من ألذ وأشهى أنوع الكنافة والتي يعشقها الصغار والكبار، والتي تنال إعجاب الجميع، نظرا لمذاقها اللذيذ والرائع، وشكلها الخرافة أيضا، وتعد من الحلويات الشرقية التي تحظى بإقبال الكثير، وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يلجأ الجميع إلى شرائها من المحلات باستمرار، ولا سيما في شهر رمضان المبارك فلا تخلو من مائدة، وقطايف بالجوز والجبنة أيضا، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وتتعدد حشوات الكنافة فمنها الكنافة بالقشطة بدون فرن، والكنافة بالمكسرات، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالكاسترد، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وصحتها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كنافة عش البلبل بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل، وأحلى من الجاهزة.

مكونات كنافة عش البلبل

تتكون كنافة عش البلبل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم كنافة شعر طويلة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بدلا ن شرائها).

160 جم فستق حلبي أو أي نوع مكسرات.

كوب سمنة مذابة دافئة.

نصف كوب من الزيت.

شربات بارد ثقيل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الفستق وكوب من الماء المغلي، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة. ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمنة المذابة والزيت. ثم نأخذ كمية من الكنافة صغيرة من الكنافة وتكون طويلة، ثم نفردها طوليا، ثم ندهن الكنافة بخليط السمنة والزيت. بعد ذلك نحضر غطاء صغير دائري أكبر من غطاء الزجاجة، ثم نلف حوله الكنافة. ثم نخرج حلقة الكنافة من الغطاء ونرصها في صينية فرن قصيرة الحافة. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نصفي الفستق من الماء ونزين به الكنافة. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا من أسفل ومن أعلى على درجة حرارة 210 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 دقيقة. ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقي الكنافة بالشربات البارد الثقيل، ثم نتركها حتى تتشرب الشربات وتبرد. ثم نقدم كنافة عش البلبل في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

المقادير

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

شريحتين ليمون.

طريقة التحضير

نضع حلة على نار عالية، ثم نضيف إليها السكر والماء ونقلب جيدا باستمرار حتى يذوب السكر ويبدأ يغلي. ثم نخفض النار إلى هادئة. ثم نضيف عصير الليمون وشرائح الليمون ونترك الخليط يغلي لمدة ٣ دقائق . بعد ذلك نرفع الشربات من على النار ونسكبه في وعاء آخر ونتركه يبرد تماما. بعد ذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح كنافة عش البلبل

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح كنافة عش البلبل، وهي كالآتي: