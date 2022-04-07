قنبلة التفتيح الفوري وتوريد البشرة من كريم النشا والكركدية الطبيعي

كريم النشا والكركدية لتبيض وتوريد البشرة، ويعتبر هذا الكريم من أفضل الكريمات الذي يضم فوائد كثيرة تساعد على إعادة نضارة البشرة وحيويتها، كما تعود الإشراقة ونعومة من جديد، نظراً أن هذا الكريم يقوم بإزالة الدهون المتراكمة وإخفاء البقع الداكنة وتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، كما يعمل على شد التجاعيد التي تعاني منها الكثير من السيدات خاصة مع التقدم بالعمر، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل كريم النشا و الكركدية لتبيض وتوريد البشرة بالتفصيل من خلال هذا المقال.

كريم النشا و الكركدية لتبيض وتوريد البشرة

يمكنك معرفة طريقة عمل كريم النشا و الكركدية لتبيض وتوريد البشرة وإعادة جمالها وإشراقه من جديد من خلال الآتي، حيث يعد الكريمات الطبيعية واحدة من أفضل وأمن أنواع الكريمات التي تساعد في تفتيح البشرة وتوريدها بطريقة طبيعية بدلاً من استخدام المكونات التجارية التي تعطي نتيجة وقتية فقط.

المكونات

ملعقة نشا.

مقدار ملعقة كركدية بودرة.

ملعقة الفازلين.

مقدار ملعقة زيت جوز الهند.

نصف كوب ماء.

ربع كوب ماء الورد.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كريم الكركدية والنشا من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به الماء مع ماء الورد والنشا، ثم نضيف الكركدية البودرة ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضع هذا الوعاء على حمام مائي ومع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي.

يرفع الوعاء من على الماء، ونقوم بإضافة الفازلين وزيت جوز الهند، ويتم تقليبهم جيداً حتى تختلط المكونات جيداً.

قومي بإحضار عبوة فارغة ونضع بها الخليط ونغلقها جيداً ونضعها بالثلاجة.

يغسل الوجه جيداً بالماء قبل الاستخدام، ثم يجفف من الماء.

نضع الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات للحصول على أفضل نتيجة.

يغسل الوجه بالماء البارد للتخلص من الكريم.

سوف تجدي النتيجة من أول استخدام وتلاحظين أن البشرة أصبحت وردية ونضرة.

كريم النشا والبنجر للتبيض

يمكنك مزج ملعقتين من النشا مع ملعقتين من عصير البنجر وملعقة من الزبادي.

يتم مزج المكونات مع بعضها البعض للحصول على قوام كريمي .

يطبق الكريم على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الكريم.

لاحظي تبيض للبشرة وتوريد للخدود بشكل طبيعي، بدون أي مواد كيميائية ضارة.

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم النشا و الكركدية لتبيض وتوريد البشرة والتخلص من البثور والبقع الداكنة التي تعاني منها الكثير من الفتيات، بالإضافة إلى أنه يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف.