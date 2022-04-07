نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العيش الشامي للسحور في الطاسة خفيف ومنفوخ بطعم أحلى من المطاعم في المقال التالي

الخبز من الأطعمة الأساسية على الموائد وخاصة في الفطار والعشاء ويعد العيش الشامي من أخف أنواع الخبز وهو يتميز بطعمه اللذيذ والكثير منا يقوم بشرائه جاهز بشكل يومي وهذا يكون مكلف للغاية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة سهلة ومضمونة لعمل العيش الشامي في البيت بدون فرن فتابعونا. طريقة عمل العيش الشامي بتاع المطاعم المكونات: نصف كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة من الحليب البودرة.

كوب ونصف ماء دافئ. طريقة التحضير: أولا يجب أن نختبر الخميرة عن طريق وضعها مع السكر في بولة متوسطة الحجم ونضيف إليهم ربع كوب ماء فاتر ونقلب. نتركها جانبا وإذا ظهرت فقاعات تصبح صالحة الاستخدام في بولة عميقة نضع الدقيق مع جميع المكونات الجافة ونقلب جيدا. يضاف خليط الخميرة والماء ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة ثم نغطيها ونتركها جانبا لمدة ساعة حتى تختمر. نرش الدقيق على سطح صلب ثم نشكل العجينة على هيئة كرات متساوية واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يرتاح ثم يفرد بالنشابة. احرصي على أن يكون سمك العيش نصف سم ثم نسخن مقلاة غير لاصقة ونطهي الخبز بداخلها لحين الحصول على لون ذهبي خفيف. عندما يرفع من النار يوضع على فوطة جافة لكي يظل طري وهش نكرر نفس الخطوة لحين انتهاء الكمية ثم يقدم وبالهنا والشفا. طريقة عمل العيش الشامي باللبن المكونات: 4 أكواب من الدقيق.

ربع كوب زيت.

كوب ونصف حليب.

كيس خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر. طريقة التحضير: نحضر قدر وننخل الدقيق مع جميع المكونات الجافة ثم نذوب الخميرة مع السكر ونصف كوب من الحليب الفاتر ونقلب. ثم يضاف خليط الحليب مع الخميرة وباقي كمية الدقيق ونعجن في العجان الكهربائي أو باليد حتى لا تلتصق العجينة باليد. نرفع العجينة على الرخامة ونعجنها مرة أخرى لمدة 10 دقائق ثم تغطي ونتركها جانبا عندما تختمر نشكل كرات متساوية. نفرد العيش بالنشابة ثم يطهي على النار أو في الفرن حتى يأخذ اللون المطلوب ثم يقدم مع جبن مشكلة وبيض وفول وبالهنا والشفا. سر نجاح العيش الشامي لكي ينجح العيش الشامي ويصبح منفوخ وهش قومي بنخل المكونات الجافة مع بعض ويمكن أيضا عجنه بالماء أو الحليب ولكن الحليب يزيد من القيمة الغذائية للعيش.

قبل وضع الخميرة يجب التأكد من صلاحيتها عن طريق خفقها مع ملعقة من السكر وربع كوب ماء فاتر أو الحليب ونقلب إذا ظهرت فقاعات هذا دليل على صلاحيتها. عمر شويل - جدة طريقة عمل العيش الشامي للسحور في الطاسة خفيف ومنفوخ بطعم أحلى من المطاعم - ثقفني

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