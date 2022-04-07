نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة سحرية لتبييض البشرة: لن تتوقعي نتائجها الرهيبة صاروخ تبييض2022 في المقال التالي
نقدم لكم معجزة سحرية لتبييض البشرة , حيث يعد من افضل المكونات التي تعمل علي تبييض البشرة من اول استخدام فوري، ويعتبر حل سحري لتبييض البشرة وتفتيحها فوري حتي 10 درجات دون تعب ولا تكلفة, ويحتوي الوصفة علي مواد طبيعية فعالة جدا في التفاعل مع البشرة لكي تعطيكم افضل نتائج دون أضرار جانبية، حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاه ويجب الاهتمام بها، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة سحرية لتبييض البشرة من اول استخدام تبييض فوري صاروخ تبييض2022.
مكونات عمل معجزة سحرية لتبييض البشرة حتي 10 درجات فوري صاروخ تبييض2022
سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي يجب استخدامها لتحضير الوصفة لكي نحصل علي نتائج رهيبة من اول مرة وهي كما يلي:-
- ثلاث معالق من كريم نيفيا.
- معلقتين من النشا.
- ثلاث معالق من الحليب البودرة.
- معلقة من زيت الورد.
- ماء علي حسب الخليط.
طريقة التحضير
نتعرف الآن علي طريقة سهلة جدا لتحضير الوصفة السحري في المنزل بكل سهولة دون تكلفة ولا تعب وفي اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة كريم نيفيا والنشا والحليب ونخلط جميع المكونات جيدا أولا.
- ثم نضيف علي الخليط الزيت مع التقليب الجيد حتي يختفي الزيت مع المكونات ويتجانس.
- ثم نضيف الماء بتدريج مع استمرار التقليب حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.
طريقة الاستعمال
سوف نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا للكيفية استعمال الموصفة علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج من اول استخدام وهي كالتالي
- نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول الخاص بكم حتي تصبح نظيفة تماما من أي كريمات أو غبار.
- ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة للحصول علي نتائج مبهرة.
- نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 25 دقيقة حتي تمتص الخليط جيدا.
- ثم نغسل البشرة جيدا بالماء ثم نستخدم مرطب خاص ومتوافق مع بشرتكم.
- ثم نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج.
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