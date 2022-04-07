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فطيرة اللحم المفروم من الأكلات اللذيذة المفضلة لكل أفراد الأسرة، ويمكنك عملها في المنزل بطعم مميز وبمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما نستطيع إعدادها بحشوة الجبن أو أي حشوات مفضلة لديكم، فهي من الوصفات البسيطة الغير مكلفة حيث يمكن استخدام المكونات المتاحة في المنزل ولا نحتاج إلى شراء أي مكونات غالية الثمن وغير متوفرة في مطبخك، ودائماً يتم البحث عن أكلات جديدة للتنويع فيما تقدمه ربات البيوت لأسرهم من طعام، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل فطيرة اللحم المفروم بمكونات بسيطة. مكونات عمل فطيرة اللحم المفروم 2 كوب ونصف دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب ماء دافئ.

الحشوة (فلفل ألوان مع اللحم المعصج بالبصل والتوابل). طريقة التحضير نضع المكونات الجافة في إناء عميق وهى الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب البودرة. ثم نضيف الزبدة ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع الزبدة. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً ونعجن المكونات جيداً. نكمل عجنها على مفرش العجن أو الرخامة لمدة خمس دقائق مع رش قليل من الدقيق أسفل العجينة حتى تصبح متماسكة. ثم نتركها لتختمر لمدة ساعة أو أكثر حسب درجة حرارة الجو حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة نقسمها إلى نصفين ثم نقوم بفرد الجزء الأول بشكل دائري ونضعه في صينية مدهونة بقليل من الزيت. ثم نقوم بعمل ثقوب فيه بالشوكة ثم نضع الحشو من فلفل ألوان ولحم مفروم معصج مسبقاً أو جبن وفلفل ألوان (الحشو حسب الرغبة ). ثم نقوم بفرد النصف الثاني من العجينة بشكل دائري أيضاً ونضعه فوق الحشو حتى نغطيه تماماً. نقوم بالضغط على الأطراف لنغلقها جيداً حتى لا تنفتح الطبقتين أثناء الاختمار أو التسوية في الفرن نقوم بتقطيع الفطيرة إلى 8 قطع مثل البيتزا ونضع القليل من الجبن الموتزاريلا أو الشيدر في الفواصل مكان التقطيع لتعطيها شكل جميل ومذاق مميز. يمكنك تزيين الفطيرة بقليل من حبة البركة على حسب الذوق. نترك الفطيرة لمدة ثلث ساعة قبل الخبز ثم ندهنها بخليط مكون من صفار بيضة عليه قليل من الفلفل الأسود. ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي وتقدم ساخنة بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل فطيرة اللحم المفروم بمكونات بسيطة - ثقفني

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