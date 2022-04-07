راحة الحجاج بالفستق الحلبي بخطوات سهلة وبسيطة مثل محلات الحلويات

راحة الحجاج بالفستق الحلبي من أشهر واقدم الحلويات في السعودية، ومنتشرة في الوطن العربي بأكمله، ويرجع أصلها الى بلاد الشام والتي تتميز بالمذاق الرائع حيث يكثر تناولها في شهر رمضان المبارك، ويمكن تناولها على مائدة الإفطار والسحور، والكنافة لها أشكال وطرق متعددة في عملها منها أصابع الكنافة بالجبن أو المكسرات والكريمة والموتزريلا وغيرها من الاشكال، والانواع ويتم تقديمها في جميع المناسبات، والعزومات حيث يوجد بها الكثير من السعرات الحرارية المفيدة التي تعطى الطاقة التي يحتاجها الجسم، نظرا لاحتوائها على السكر، ومفيدة للرياضين أيضاً، وهى من أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها معظم الناس، ويمكن بالفستق العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان، وسوف نتناول في مقالنا هذا عن طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي، وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة بدون تعب مثل التي تباع في المحلات، والأفران من خلال موقع ثقفني وبتكاليف بسيطة جداً في متناول الجميع.

مكونات عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي

سوف نتحدث عن مكونات عمل راحة الحجاج بالفستق من المنزل بمكونات بسيطة وهى كالاتي:-

3 أكواب سكر.

كوبين ونصف ماء.

رشة ملح الليمون.

كوبين نشا ذرة.

كوب ونصف فستق حلبي.

ملعقة مستكة.

ملعقتين ماء الورد.

ملعقتين وسط سمنة.

طريقة التحضير

والآن سوف نتعرف على طريقة تحضير راحة الحجاج بالفستق في خطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

أولاً نحمص الفستق الحلبي بالسمنة ثم نضعه في وعاء جانباً . الآن نحضر وعاء ونضع كوبين السكر وكوب ونصف ماء ورشة ملح الليمون ونتركهم يغلوا مع بعض . ثم نذوب كوب نشاء في كوب ماء ثم نصبهم فوق السكر المغلي مع التحريك المستمر حتى يسمك القوام . ثم نضيف كوب سكر ونقلب جيداً ونستمر في تقليبهم على نار هادئة لمدة 30 دقيقة بعدها نضيف المستكة وماء الورد ونقلب ثم نضيف الفستق الحلبي ونقلبهم . نفرد كيس سميك ندهنه زيت ونضع الخليط فوقه ونلفه بشكل مستطيل ونتركه يبرد لساعتين . نضع نشاء في صينية ويتم بعد ذلك إزالة الكيس عن الراحة ونغلف الراحة بالنشاء جيداً . نقطعها دوائر متساوية يمكن أن نغلف كل قطعة. ويتم تقدمها في طبق التقديم وبألف صحة وهنا .

مكونات عمل الكنافة بالفراولة

سوف نتحدث على مكونات الكنافة بالفراولة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

كوب كبير من السكر الناعم.

نصف كوب ونصف من الفراولة المثلجة.

كوب لبن سائل.

ملعقتان كبيرتان من الكريم شانتيه.

كوب من السمنة البلدي.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت.

عصرتان من الليمون.

ملعقة فانيليا سائلة.

حبتان من الكيوي مقطعة شرائح.

مكسرات مشكلة.

طريقة عمل الشربات

سوف نتحدث على عمل شربات الكنافة بالفراولة وهى كالتالي:-

نحضر اناء ونضع به الماء والسكر وعصرتين من الليمون والفانيليا. ثم نرفعه على النار على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر لمدة عشر دقائق حتى نحصل على القوام الجيد للشربات. يتم تركها حتى يبرد ليتم تسقية الكنافة به.

تجهيز حشو الكنافة

نحضر وعاء بلاستيكي عميق ونفرغ بداخله الكريم شانتيه واللبن السائل والفراولة المثلج.

يتم تقليبهم بواسطة المضرب حتى يمتزج الخليط جيداً.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضر الكنافة وهى كالآتي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الكنافة ويتم تقطيعها ثم نضيف عليها السمنة والسكر. ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضعه في اناء به ملعقة الزيت ونرفعه على النار حتى تقترب من اللون الذهبي. يتم احضار أكواب بلاستيك ونضع نصف الكوب من الكنافة وعليه طبقة من الحشو ثم طبقة أخرى من الكنافة. ثم نسكب الشربات على الكوب ويتم تزينه بشرائح الكيوي والمكسرات، ويتم عمل هذه الطريقة حتى الأنتهاء من الكمية ونضعهم بالثلاجة. ثم يقدم الكوب علي صينية التقديم وبألف هنا وشفا للجميع.

سر نجاح عمل الكنافة في المنزل علي طريقة المحلات الجاهزة

سوف نتعرف علي أسرار نجاح الكنافة بخطوات بسيطة في المنزل وهي كالاتي:-