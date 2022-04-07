أمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في رمضان

هناك مجموعة من الأمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في شهر رمضان وذلك حتى لا يتم تعريضهم للمشاكل الصحية أو نقص في النمو، ولا يحب إجبار الطفل على الصيام في عمر صغير او إذا كانت صحته ليست جيدة ولا تسمح له بذلك.

ما هو العمر المناسب لصيام الأطفال في رمضان

بحسب علماء الدين والشرع وُجد أن الطفل عند وصوله إلى سن البلوغ يجب أن يصوم رمضان كاملاً ، ولكن يجب تعويد الطفل قبل هذا السن حتى يصبح معتاداً على الصيام عندما يبلغ، ولذلك فإن الوقت المناسب لصيام الطفل هو عند بلوغه سن العشرة أعوام ولكن يمكن أن يصوم بعض الأطفال في سن أقل وذلك بحسب حالتهم الصحية وكذلك وزنهم هل هو مناسب للصيام أم لا، وفي حالة ملاحظة أن الطفل لديه مشكلة صحية لا تسمح له بالصيام فلا يجب إجباره على ذلك.

أمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال

هناك مجموعة من الأمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في شهر رمضان المبارك وذلك للحفاظ على صحتهم خلال فترة الصيام وعدم تعريضها لمضاعفات أو مشاكل صحية خطيرة بالنسبة لهم.