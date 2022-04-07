أمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في رمضان

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هناك مجموعة من الأمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في شهر رمضان وذلك حتى لا يتم تعريضهم للمشاكل الصحية أو نقص في النمو، ولا يحب إجبار الطفل على الصيام في عمر صغير او إذا كانت صحته ليست جيدة ولا تسمح له بذلك.
ما هو العمر المناسب لصيام الأطفال في رمضان
بحسب علماء الدين والشرع وُجد أن الطفل عند وصوله إلى سن البلوغ يجب أن يصوم رمضان كاملاً ، ولكن يجب تعويد الطفل قبل هذا السن حتى يصبح معتاداً على الصيام عندما يبلغ، ولذلك فإن الوقت المناسب لصيام الطفل هو عند بلوغه سن العشرة أعوام ولكن يمكن أن يصوم بعض الأطفال في سن أقل وذلك بحسب حالتهم الصحية وكذلك وزنهم هل هو مناسب للصيام أم لا، وفي حالة ملاحظة أن الطفل لديه مشكلة صحية لا تسمح له بالصيام فلا يجب إجباره على ذلك.
أمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال
هناك مجموعة من الأمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في شهر رمضان المبارك وذلك للحفاظ على صحتهم خلال فترة الصيام وعدم تعريضها لمضاعفات أو مشاكل صحية خطيرة بالنسبة لهم.
- قبل بدء الصيام يجب استشارة أحد أطباء الأطفال وذلك لفحص الطفل وتحديد هل يمكنه الصيام أم لا.
- عندما يصوم الطفل لأول مرة يحب أن يكون الصيام تدريجي بشكل يومي حتى يعتاد على الصيام حتى المغرب.
- يجب على الأم ملاحظة حالة طفلها خلال فترة الصيام وذلك للتأكد من كونه لا يعاني من مضاعفات.
- لا يحب الاستهانة بالطفل عندما يرغب في قطع الصيام نتيجة شعوره بالتعب، وذلك لأن استمراره في الصيام ربما يسبب له مشكلة صحية.
- يجب أن يحصل الطفل على وجبة مشبعة في السحور وذلك حتى يحصل على الطاقة التي تساعده على الحفاظ على صحته أثناء الصيام.
- على الوالدين تحفيز أطفالهم على الصيام بطرق مختلفة وعدم إجبارهم على ذلك وذلك لأن هذا سوف يجعلهم يرغبون في الصيام.
- يجب أن يحصل الطفل على كمية كافية من المياه والعصائر في الفترة فيما بين الفطار والسحور لتجنب إصابته بالجفاف.
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