نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات من النشا لتفتيح لون الوجه مثل الثلج وشد البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم جميع الفتيات بالحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد، تبدو أكثر شبابا ونضارة، ولأن ذلك الأمر هام جدا لدى الجميع، اليوم سنمكنكم من تحقيق الحلم وبوصفات من النشا في منزلك لتصبح بشرتك بيضاء مثل الثلج بدون استخدام اي مستحضرات كيميائية تلحق الضرر ببشرتك، فقط اتبعي الوصفات التالية.

ماسك النشا مع العسل لتفتيح البشرة

يعمل النشا على تفتيح لون البشرة وإزالة تجاعيد الوجه، وغلق المسام الواسعة، ضعي في وعاء بياض بيضة كبيرة، ملعقة من العسل، ملعقتان من النشا، اخلطي جميع المكونات معا، وامسحي البشرة جيدا، وضعي طبقتين من الوصفة، اتركيها حتى تجف تماما، ثم اغسلي وجهك بماء بارد.

ماسك النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

يعمل ماسك النشا وماء الورد على تفتيح لون البشرة والتخلص من حبوب الوجه، فقط اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقتين من ماء الورد، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة من العسل، امزجي جميع المكونات معا، ثم أمسحي البشرة جيدا لكي تصبح نظيفة، وطبقي القناع ع الوجه اتركيه نصف ساعة حتى يجف تماما، ثم اغسلي البشرة بماء بارد.

ماسك النشا والليمون لتفتيح لون البشرة

تساعد تلك الوصفة على تفتيح لون البشرة والتخلص من الشوائب، امزجي ملعقة كبيرة من النشا، مع قطرات من عصير الليمون حتى تحصلين على عجين، طبقي الوصفة على بشرة نظيفة، اتركيها تجف تماما، ثم اغسلي البشرة بالماء جيدا، وامسحي بقطنة بها ماء ورد بشرتك جيدا، كرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

ماسك النشا والزبادي لتبييض الوجه

يعمل النشا والزبادي معا على تبييض البشرة بأسرع وقت وأيضا الزبادي تعمل على ترطيب ونضارة البشرة لتصبح مثل الأطفال بلا تجاعيد أيضا، امزجي ملعقة من النشا مع ملعقتين من الزبادي، طبقي المعجون على بشرة نضيفة، نتركها ربع ساعة على الوجه، ثم نغسلها جيدا بماء بارد.

ماسك النشا والحليب لتفتيح البشرة

النشا مع الحليب يعملان على تفتيح البشرة وتخلصها من التحاعيد، بجانب أن الحليب يرطب البشرة، فقط امزجي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقتين من الحليب، طبقي القناع على البشرة حتى يجف ثم اغسليه جيدا.