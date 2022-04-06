بطريقة المصانع وتحدي أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها بمقادير أقتصادية وبطعم لذيذ

الحلاوة الطحينة من الحلويات التى تتميز بطعمها الفريد والمذاق الخاص بها، كما أنها لها فوائد عديدة فى بناء الجسم لإحتوائها على السمسم الذى يحتوى على الزيوت الطبيعية التى تفيد صحة أطفالنا، ويمكن عملها فى المنزل بطريقة سهله وبسيطة دون أن نلجأ لشراءها جاهزة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل الحلاوة الطحينيه بطريقة تسهل عليكى تحضيرها فى المنزل.

الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلويات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة خصوصاً الأطفال، لما لها من طعم وقوام يكسبها المذاق اللذيذ الخاص بها، كما أن يدخل فى مكوناتها السمسم المحمص الذى له الكثير من الفوائد الصحية لبناء اجسام أطفالنا، وتعد الحلاوة الطحينيه من الوصفات السهله التى نستطيع القيام بها فى المنزل، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل الحلاوة الطحينيه بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

طريقة إعداد الحلاوة الطحينية فى المنزل

تعد الحلاوة الطحينيه بخطوات سهله وبسيطة ولا تحتاج وقت طويل فى تحضيرها، كما أنه إعدادها فى المنزل يوفر عليكى شراءها من المحلات، وتحضيرها فى الساندوتشات اللذيذه لأولادنا، وتعتبر الحلاوة من الأكلات المفيدة جداً لصحتنا، فهى تفيد النساء الحوامل أثناء الرضاعة الطبيعية فهى تعمل على زيادة اللبن، كما أنها تفيد الجسم بشكل عام لإحتوائها على السمسم المفيد للكالسيوم والعظام، وتعد الحلاوة الطحينة من اسهل الوصفات التى يمكن عملها فى المنزل لتوافر مكوناتها وسهولة تحضيرها.

مكونات الحلاوة الطحينيه

2 كوب من السمسم.

كوب من اللبن المجفف(نيدو).

كوب من السكر الباودر.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة إعداد الحلاوة الطحينيه