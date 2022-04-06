بدون ما يشرب زيت طريقة صحية لعمل القرنبيط المقلي بطعم كرسبي ولذيذ جداً

القرنبيط من وصفات الأكلات السريعة والخفيفه التى تطهو بسهوله، كما أنه يدخل فى مكوناته تتبيله ممتازة تضيف إليه الطعم والمذاق الفريد الخاص به، ويمكن تحضيره فى اى وقت أو تخزينه فى الفريزر لحين الحاجة، وسوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة القرنبيط بشكل مقرمش ولذيذ يسهل عليكى تطبيقها بسهوله دون أى جهد.

القرنبيط من الأكلات الشعبية المحببة لدى جميع أفراد الأسرة، كما أنه يتميز بالكثير من الوصفات التى نستطيع القيام بها، فهو يمكن أن يعد مقلى أو طاجن فى الفرن باللحم المفروم الذى يضيف للقرنبيط الطعم والمذاق الشهى، وسوف نعرض فى هذا المقال كيفية عمل القرنبيط كرسبى مقرمش بطريقة تسهل عليكى عملها.

طريقة إعداد القرنبيط الكرسبى

يعد القرنبيط من الوصفات السهلة والسريعة التى لا تستغرق وقت فى إعدادها، كما أنه يمكن أن يعد فى الافطار أو الغداء أو العشاء لما له من طعم خفيف وهش ورائحه جذابة.

مكونات تتبيلة القرنبيط

ثمرة قرنبيط واحدة صغيرة.

ثوم مفروم.

لبن.

بيضة.

معلقتين كبار دقيق.

فلفل أحمر مقطع.

فلفل ألوان مقطع.

معلقة كبيرة نشا.

بقدونس.

فلفل أسود.

ملح.

كمون.

معلقة صغيرة صودا الخبز.

بقسماط كرسبى.

إعداد طريقه عمل القرنبيط الكرسبى

نحضر إناء كبير ونضع بداخله ماء ونرفعه على النار ونضع كمون وملح، ثم نقوم بتقطيع القرنبيط ونسلقها في الماء المغلي.

نصفي القرنبيط فى المصفاة.

نحضر بوله كبيرة ونضع بداخلها الثوم المهروس والدقيق واللبن أو الزبادى والنشا وصودا الخبزحتى تصبح قوامها كالعجين ونضع الفلفل والملح وباقى المكونات ونضع القرنبيط على التتبيلة و نهرسه.

نضع المكونات فى الخلاط الكهربائي وتخفق حتى تصبح العجينة متماسكة قليلا.

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله دقيق ووعاء اخر بداخله البقسماط الكرسبى متواجد عن العطار.

نحضر بولة صغيرة ونضع البيض والفلفل الأسود، ونقوم بوضع كمية من عجينة القرنبيط فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

نحضر مقلاه بها زيت غزير ونقوم بقلى القرنبيط بتشكيله على هيئة كرات من خلال فى الدقيق والبيض والبقسماط.

نقوم بعمل هذه الخطوات إلى أن تخلص باقى الكمية.

نقلب القرنبيط على الوجهين و نقوم بتهدئة النار حتى يصبح طرى من الداخل ومقرمش من الخارج.

هذه الطريقة رائعه فى عمل القرنبيط الكرسبى، حيث أنها تكسبة اللون الذهبى المقرمش اللذيذ، كما أنها يمكن أن تعد فى الساندوتشات لسهولة تحضيرها، فهي تشبه أقراص الطعمية كثيراً ولكن طعمها ومذاقها شهى وبهذه الطريقة يمكن إعدادها للأطفال الصغار سوف يحبونها كثيراً.