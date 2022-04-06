طريقة عمل كعك الشاي.. أشهر المخبوزات الشرقية الحلوة قبل وبعد العيد

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طريقة عمل كعك الشاي، يعتبر كعك العيد من أهم المأكولات في العيد والمناسبات، لأنه عادة من أيام زمان ويجعلك تعيش اجواء العيد ولأنه أيضًا يتميز بالطعم الرائع ويحبونه الجميع، وهناك بعض السيدات يبحثون عن طريقة سهله لعمل الكعك في المنزل بحيث يكون طري وناعم مثل المحلات، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الكعك.
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طريقة عمل كعك الشاي
هناك العديد من طرق عمل كعك الشاي ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لعمل كعك الشاي
- كيلو من الدقيق.
- نصف ملعقة من الخميرة.
- كيس فانيليا.
- نصف كيلو من السمنة مع نصف كوب زيت.
- ذرة ملح.
- كيس واحد بيكنج بودر.
- ربع كوب صغير من السمسم.
- اثنان كوب من الماء الدافئة.
طريقة التحضير
- أولًا نقوم بنخل الدقيق ثم بعد ذلك نضع السمسم البيكنج بودر والفانيليا وذرة الملح ويقلب جيدًا، ثم يرفع السمنة مع الزيت على النار وتترك حتي أن تسخن تماما ثم بعد ذلك نضع السمن على الدقيق ويقلب بملعقة كبيرة حتى أن تبرد السمن ثم نقوم بالعجن باليد.
- حتي يتجانس السمن مع الدقيق ثم نضع الماء مع الخميرة ثم نضعها على العجينة مع الاستمرار في العجن حتى تصبح عجينة لينه.
- ثم نقوم بترك العجين لترتاح لمدة عشر دقائق، وبعد مرور العشر دقائق نقوم بتشكيل العجينة على حسب الرغبة.
- وبعد تشكيل الكعك يوضع في صنية ممسوحة بالقليل من السمن والزيت ثم يترك جانبًا لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بتسوية الكعك يوضع في فرن متوسط الحرارة ويترك حتى أن يحمر الوجه إلى اللون الذهبي، وبعد خروج الكعك من الفرن يترك ليبرد ثم يقدم مع كوب من الشاي أو الشاي باللبن.
- يمكن إضافة العجوه والملبن عندما نقوم بتشكيل العجينة ونلفها رول أو دوائر.
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