طريقة عمل كعك الشاي.. أشهر المخبوزات الشرقية الحلوة قبل وبعد العيد

طريقة عمل كعك الشاي، يعتبر كعك العيد من أهم المأكولات في العيد والمناسبات، لأنه عادة من أيام زمان ويجعلك تعيش اجواء العيد ولأنه أيضًا يتميز بالطعم الرائع ويحبونه الجميع، وهناك بعض السيدات يبحثون عن طريقة سهله لعمل الكعك في المنزل بحيث يكون طري وناعم مثل المحلات، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الكعك.

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طريقة عمل كعك الشاي

هناك العديد من طرق عمل كعك الشاي ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل كعك الشاي

كيلو من الدقيق.

نصف ملعقة من الخميرة.

كيس فانيليا.

نصف كيلو من السمنة مع نصف كوب زيت.

ذرة ملح.

كيس واحد بيكنج بودر.

ربع كوب صغير من السمسم.

اثنان كوب من الماء الدافئة.

طريقة التحضير